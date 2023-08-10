Стимул для рубля: цена нефти Brent впервые с января превысила $88 за баррель

На торгах в четверг, 10 августа, цена нефти эталонной марки Brent впервые с января поднималась выше $88 за баррель. Главной причиной рекордного за полгода повышения котировок эксперты называют рост дефицита на глобальном рынке углеводородов. Страны — участницы соглашения ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, продолжают снижать добычу и экспорт сырья, тогда как спрос на энергоносители в мире остаётся высоким. Вслед за удорожанием Brent растёт и стоимость российской нефти Urals. Её цена уже приблизилась к $74 за баррель, что заметно выше установленного Западом потолка в $60. По мнению аналитиков, наблюдаемая динамика может положительно отразиться на состоянии бюджета. Как могут измениться валютные курсы в ближайшее время — в материале RT.

В четверг, 10 августа, мировые цены на нефть обновили полугодовой максимум. Во время торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость сырья эталонной марки Brent поднималась более чем на 0,6% и в определённый момент достигала $88,09 за баррель. В последний раз аналогичное значение можно было наблюдать ещё 27 января.

С начала лета нефтяные котировки выросли почти на четверть. Главной причиной наблюдаемой динамики стал растущий дефицит энергоресурса в мире, считает эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

«В основном на ценах сказывается накопленный эффект уменьшения объёмов предложения на глобальном рынке нефти. Это связано с действиями стран — участниц соглашения ОПЕК+, в первую очередь России и Саудовской Аравии», — отметил собеседник RT.

Напомним, что в соглашение ОПЕК+ входят 23 нефтедобывающие страны. В рамках сделки государства совместно контролируют производство сырья для достижения баланса между спросом и предложением на глобальном рынке углеводородов. Такая политика должна удерживать стоимость нефти от значительных обвалов.

Ранее стороны договорились снизить общий уровень добычи нефти на 2 млн баррелей в сутки к концу 2023-го. Параллельно с этим официальным сокращением в апреле текущего года некоторые участники сделки решили добровольно снизить производство ещё на 1,66 млн баррелей в день. В рамках инициативы сильнее всего нефтедобычу стали уменьшать Россия и Саудовская Аравия — на 500 тыс. баррелей в сутки каждая, а остальные объёмы были распределены между Ираком, ОАЭ, Кувейтом, Казахстаном, Алжиром, Оманом и Габоном.

В дополнение к этому с июля Саудовская Аравия начала добровольно сокращать производство нефти ещё на 1 млн баррелей в день и собирается продолжить это делать вплоть до октября. Россия, в свою очередь, решила уменьшить ещё и экспорт своего сырья: в августе — на 500 тыс., а в сентябре — на 300 тыс. баррелей в сутки.

«Таким образом мы даём чёткий сигнал о том, что работаем над дефицитом нефти на мировом рынке. Другими словами, мы пытаемся подтолкнуть цену на нефть вверх», — пояснил Игорь Юшков.

По его словам, на фоне сокращения глобального предложения нефти спрос на топливо в мире растёт. Так, например, закупки энергоресурса постепенно увеличивает Китай. Кроме того, по-прежнему высоким остаётся потребление топлива в странах северного полушария в связи с продолжающимся автомобильным сезоном.

Согласно оценке Международного энергетического агентства, по итогам 2023 года дефицит энергосырья в мире может вырасти до 600 тыс. баррелей в сутки. Причём в 2024-м глобальная нехватка ресурса, вероятно, сохранится и составит около 400 тыс. баррелей в день, прогнозируют в организации.

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В текущих условиях стоимость нефти Brent способна преодолеть отметку $90 за баррель, считает Игорь Юшков. Вместе с тем, по его словам, закрепление цен стабильно выше этой отметки невыгодно странам-экспортёрам, поскольку такое дорогое сырьё будет отпугивать покупателей, что может привести к снижению спроса. Таким образом, уже осенью страны ОПЕК+ могут начать отказываться от добровольных сокращений добычи, а затем пересмотреть и официальные квоты, чтобы поддержать цены на комфортном для себя уровне, не исключил эксперт.

«Кроме того, осенью начнёт заканчиваться и автомобильный сезон. Поэтому, думаю, до конца года мы увидим колебание цены Brent в пределах $75—90 за баррель», — предположил Юшков.

Выше потолка

Примечательно, что за последнее время вслед за удорожанием сырья эталонной марки Brent начала резко расти и стоимость нефти российского сорта Urals. С начала лета её котировки поднялись более чем на треть и сейчас приблизились к $74 за баррель. Достигнутый уровень стал максимальным с ноября 2022 года и заметно превысил установленный Западом потолок цен.

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Напомним, с февраля 2022 года, после начала конфликта на Украине, страны Евросоюза вместе с США и рядом других государств стали поочерёдно отказываться от импорта российской нефти. Более того, с декабря ЕС и G7 запретили своим компаниям страховать и перевозить сырьё из РФ морем в другие регионы мира по цене выше $60 за баррель.

Свои действия на Западе объяснили желанием надавить на Россию и лишить её прибыли от продажи углеводородов. В ответ на эти ограничения Москва ввела запрет на поставки энергоресурсов всем, кто требует соблюдения потолка цен при заключении контрактов.

Одновременно российские компании начали перестраивать торговые маршруты, но на первых порах были вынуждены предоставлять значительные скидки. Например, в начале 2023 года нефть эталонной марки Brent на мировом рынке торговалась в среднем по $81,8 за баррель, тогда как Urals покупали примерно по $46,8. Таким образом, в тот момент размер дисконта составлял $35, а сейчас это значение сократилось почти до $14.

«С учётом динамики стоимости Brent мы ожидаем, что до конца года нефть Urals будет стоить в среднем не ниже $60—85 за баррель. Это будет хорошей новостью для российского госбюджета», — отметила в разговоре с RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По последним данным Министерства финансов РФ, на фоне удорожания Urals динамика нефтегазовых доходов российского бюджета уже вернулась на траекторию, соответствующую базовому уровню. Так, если в конце мая дефицит бюджета составлял 3,4 трлн рублей и ощутимо превышал заложенную на 2023 год целевую планку 2,9 трлн, то уже по итогам июля значение составило 2,8 трлн рублей.

В поисках баланса

Наблюдаемое повышение нефтяных котировок может положительно отразиться и на состоянии российской валюты, которая заметно ослабла в последние месяцы. Таким мнением с RT поделился инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин.

В настоящий момент на валютном рынке России пока наблюдается дисбаланс между спросом и предложением. Интерес бизнеса и населения к зарубежным денежным знакам вырос, тогда как объём поступающих в страну долларов, евро и юаней, напротив, уменьшился, что привело к их удорожанию относительно рубля более чем на 20% с начала лета.

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Сегодня американская валюта на Московской бирже впервые с марта 2022 года торгуется в диапазоне 97—98 рублей, европейская — в пределах 107—108 рублей, а китайская — вблизи 13,5 рубля. Впрочем, уже в конце лета показатели могут перейти к снижению, не исключает Бахтин.

«Подъём цен на нефть может транслироваться в улучшение позиций рубля с определённым лагом по времени. Это связано как с нюансами процедуры оплаты за поставленное сырьё, так и с трудностями в репатриации валютной выручки из-за рубежа, в частности, из Индии. Мы по-прежнему предполагаем разворот тенденции на валютном рынке до конца августа и допускаем возвращение курса доллара в район 90 рублей или чуть ниже. Цель по евро — 100 рублей, по юаню — 13,2», — рассказал собеседник RT.

Если же резкие курсовые колебания продолжатся, и стоимость доллара приблизится к психологической отметке 100 рублей, власти могут задействовать специальные меры, считает эксперт. В частности, правительство может обязать экспортёров продавать определённую долю валютной выручки на внутреннем рынке. Это поможет увеличить объём долларов, евро и юаней на бирже и должно поддержать рубль.

Кроме того, по словам Александра Бахтина, у Центрального банка есть возможность снова поднять ключевую ставку, что сделает рублёвые активы более прибыльными для инвесторов и тоже положительно отразится на динамике нацвалюты. Впрочем, по словам Игоря Юшкова, руководство страны будет действовать осторожно, поскольку властям не выгоден ни слишком крепкий, ни слишком слабый рубль.

«У нас привыкли воспринимать ослабление рубля, как негативный сигнал о том, что в стране всё плохо, но на самом деле это не так. Сейчас нефть в рублёвом выражении стоит даже больше, чем заложено в бюджете на текущий год. То есть ослабление нацвалюты позволяет нам уменьшить бюджетный дефицит», — заключил Юшков.