Впервые с мая 2022 года: Банк России повысил ключевую ставку до 12% годовых на фоне ослабления рубля

Во вторник, 15 августа, руководство российского Центробанка повысило ключевую ставку с 8,5 до 12% годовых. Такое решение в ЦБ объяснили необходимостью сдержать инфляцию на фоне наблюдаемого в последнее время ослабления рубля. По мнению экспертов, действия регулятора должны привести к замедлению роста цен, а также сбить панику и спекулятивную волну на валютном рынке. Аналитики при этом по-прежнему не видят рисков для финансовой стабильности и не ожидают повышения ставки до максимумов 2022 года. Как инициатива Банка России может отразиться на динамике рубля — в материале RT.

Во вторник, 15 августа, совет директоров Банка России по итогам внеочередного заседания повысил ключевую ставку сразу на 3,5 процентных пункта — до 12% годовых. Значение стало самым высоким с мая 2022-го. Как объяснили в ЦБ, решение принято «в целях ограничения рисков для ценовой стабильности».

«Увеличение внутреннего спроса... усиливает устойчивое инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания... Принятое Банком России решение направлено на обеспечение такой динамики денежно-кредитных условий и внутреннего спроса в целом, которые необходимы для возвращения инфляции к 4% в 2024 году», — говорится в пресс-релизе.

В дальнейшем регулятор будет принимать решения по ключевой ставке с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели. Кроме того, регулятор будет ориентироваться на процесс структурной перестройки экономики, а также оценивать риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.

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ЦБ решил повысить ключевую ставку после того, как накануне курсы иностранных валют на Московской бирже достигли максимальных значений за последние полтора года. Так, в понедельник стоимость доллара в определённый момент поднималась до 101,75 рубля, евро — до 111,42 рубля, а юаня — до 13,96 рубля.

Всего с начала лета российская валюта подешевела по отношению к американской, европейской и китайской более чем на 20%. Одной из главных причин наблюдаемой динамики стала текущая ситуация во внешней торговле, считают эксперты.

За последнее время получаемая от экспорта иностранная валюта начала поступать в Россию в меньших объёмах, а спрос на неё резко вырос в связи с восстановлением импорта и оживлением потребительской активности. В результате усилившаяся на рынке нехватка предложения долларов, евро и юаней привела к их удорожанию относительно рубля.

По данным Центробанка, в связи с повышением валютных курсов в России заметно подорожали зависимые от импорта категории товаров и услуг. Речь идёт, например, о технике, электронике, автомобилях, фруктах, а также зарубежных поездках. На этом фоне если ещё в мае годовая инфляция в стране составляла 2,5%, то на сегодняшний день показатель уже превысил целевую отметку ЦБ в 4% и достиг 4,4%, а по итогам 2023-го может вырасти до 5—6,5%.

«Центробанк долго не реагировал на ослабление рубля, так как смотрит больше на инфляцию, а она до недавнего времени была достаточно умеренной. Сейчас рост потребительских цен стал заметен рядовым россиянам, а курс доллара вчера преодолел психологически важную отметку 100 рублей, поэтому ЦБ решил действовать», — объяснил RT инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов.

Традиционно российские банки внимательно следят за изменением ключевой ставки ЦБ и уже на основе принимаемых регулятором решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных и депозитных ставок. Таким образом, ужесточение монетарной политики должно привести повышению процентов по займам и банковским вкладам, что позволит охладить потребительский спрос, в том числе на импортную продукцию, и оказать давление на инфляцию.

«Конечно, повышение ставки обернётся удорожанием кредитов и замедлением деловой активности. Впрочем, в стране сейчас растёт закредитованность, и рынок потребительских займов явно перегрет, поэтому некоторое охлаждение даже может пойти на пользу экономике», — добавил Сергей Суверов.

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Валютный рынок при этом пока неоднозначно воспринял решение Центробанка. На момент оглашения итогов заседания ЦБ курс доллара на Мосбирже снижался на 2,25% — до 95,47 рубля, курс евро — на 2,58%, до 104,29 рубля, а курс юаня — на 2,46%, до 13,06 рубля. Впрочем, после этого показатели вновь перешли к росту и ненадолго превышали 99, 108 и 13,5 рубля соответственно.

«Дело в том, что основная причина ослабления рубля в виде дефицита валюты на рынке всё ещё сохраняется. Для снижения курсов нужно сокращать импорт или обязать экспортёров продавать больше валютной выручки на рынке. То есть должен работать комплекс мер, а не только повышение ставки. Тем не менее, думаю, действия ЦБ позволят сбить панику и спекулятивную волну», — предположил Суверов.

Без лишних рисков

Напомним, весной 2022 года после введения Западом беспрецедентных санкций против России курсы доллара, евро и юаня на Мосбирже поднимались до рекордных 121, 132 и 23 рублей соответственно, а инфляция в стране впервые за 20 лет приближалась к 18%. Тогда в качестве антикризисной меры Центробанк поднял ставку сразу до 20% годовых, а в дальнейшем стал постепенно снижать её по мере нормализации обстановки на валютном рынке и в экономике.

Впрочем, на сегодняшний день в России нет необходимости в таком же радикальном ужесточении денежно-кредитных условий. Об этом в беседе с RT рассказал начальник управления информационно-аналитического контента «БКС Мир инвестиций» Василий Карпунин.

«Думаю, ЦБ пока может взять паузу на месяц, оценить ситуацию и, если нужно, вновь поднять ставку в сентябре. Однако чрезмерное повышение не требуется, поскольку нет рисков для финансовой стабильности, как это было прошлом году», — подчеркнул собеседник RT.

Помимо действий ЦБ, в ближайшее время поддержку рублю может оказать дополнительный приток зарубежной валюты в страну от подорожавшей нефти, считает аналитик. Стоимость продаваемого Россией сырья марки Urals уже поднялась выше установленного Западом потолка $60 за баррель и сейчас находится вблизи отметки $73. В этих условиях, по мнению Карпунина, уже в обозримой перспективе курс доллара может вернуться к уровню 90—95 рублей.