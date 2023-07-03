С 1 января 2024 года: Минтруд подготовил законопроект о повышении МРОТ на 18,5% — до 19 242 рублей

Минтруд России по поручению президента Владимира Путина подготовил проект закона об увеличении МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года — до 19 242 рублей. Предполагается, что минимальный размер оплаты труда будет проиндексирован темпами в несколько раз выше уровня инфляции. По оценкам властей, инициатива напрямую затронет почти 5 млн человек, а на её реализацию собираются выделить больше 123 млрд рублей. Как ожидают в правительстве, уже в следующем году МРОТ может на 17% превысить сумму прожиточного минимума, а в дальнейшем эту разницу планируется довести до 30%.

Министерство труда и социальной защиты России представило на общественное обсуждение законопроект об ускоренном повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В рамках инициативы планируется с 1 января 2024 года проиндексировать МРОТ сразу на 18,5% — до 19 242 рублей. Таким образом, рост показателя может в несколько раз превысить инфляцию, которую по итогам 2023-го Центральный банк прогнозирует в диапазоне 4,5—6,5%.

«Увеличение минимального размера оплаты труда обеспечит рост заработных плат для 4,8 млн работников… Для увеличения МРОТ из бюджетов всех уровней будет направлено 75,9 млрд рублей, из внебюджетного сектора — 47,4 млрд рублей», — говорится в сообщении Минтруда.

Напомним, идею дополнительно повысить минимальный размер оплаты труда ранее озвучил Владимир Путин. О необходимости такого решения глава государства заявил ещё 21 февраля в своём послании Федеральному собранию.

Как отметил тогда российский лидер, в 2022 году МРОТ в России был увеличен дважды — суммарно почти на 20%. При этом с 1 января 2023-го значение выросло ещё на 6,3% и сейчас составляет 16 242 рубля. В дальнейшем, по словам Путина, показатель нужно продолжить индексировать, причём темпами выше инфляции.

«Перед правительством и субъектами Федерации поставлена предметная задача — обеспечить заметный, ощутимый рост реальных заработных плат в России. Важный индикатор, точка отсчёта здесь — это минимальный размер оплаты труда», — подчеркнул президент.

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Поясним, что МРОТ устанавливает минимальную планку зарплаты, которую может получать сотрудник, работающий на полную ставку. Кроме того, параметр используют для расчёта пособий по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам.

В соответствии с Конституцией России МРОТ не может быть меньше прожиточного минимума (ПМ) трудоспособного населения. Сейчас эта сумма в среднем по стране составляет 15 669 рублей. Власти применяют её для оценки нуждаемости граждан при предоставлении различных мер господдержки, таких как ежемесячные выплаты малообеспеченным семьям с детьми.

В настоящий момент МРОТ превышает сумму ПМ всего на 4%. Впрочем, уже в 2024 году разница должна будет увеличиться до 17%, а в перспективе руководство страны собирается довести её до 30%. Об этом ранее заявлял глава Минтруда Антон Котяков.

«Буквально три-четыре года назад мы с вами жили в условиях того, что минимальный размер оплаты труда был ниже прожиточного минимума. Первый критерий, на который были ориентированы действия правительства, — это доведение МРОТ до уровня ПМ трудоспособного населения. На сегодняшний день эта планка пройдена, мы на ней не останавливаемся, движемся дальше», — отмечал министр.

По новой методике

Более того, с 1 января 2025 года Минтруд собирается изменить методику расчёта минимального размера оплаты труда. В частности, планируется увеличить соотношение МРОТ и медианной зарплаты — статистической величины, показывающей, что половина населения получает меньше указанного значения, а половина — больше. В 2022-м эта сумма составляла порядка 40,4 тыс. рублей.

«С 2021 года МРОТ устанавливался на уровне 42% от медианной заработной платы. С учётом необходимости оперативного реагирования на рост цен методика была приостановлена до 1 января 2025 года. С 1 января 2025 года для сохранения опережающих темпов роста МРОТ соотношение МРОТ и медианной заработной платы будет не менее 48% медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом за (предыдущий. — RT) год», — рассказали в Минтруде.

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Новые инициативы властей в полной мере соответствуют тому «социальному тренду», который руководство страны задало ещё несколько лет назад, отметил директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. По его словам, правительство по возможности старается повышать зарплаты граждан, особенно низкодоходных категорий населения.

«В дальнейшем этот тренд будет продолжен. Главный плюс ускоренной индексации МРОТ заключается в последующем волновом эффекте. То есть если поднимать оклад человеку на низкооплачиваемой позиции, следом нужно повышать зарплату и более производительному сотруднику. В результате выстраивается целая цепочка повышений», — отметил собеседник RT.

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Более того, по мнению экономиста, увеличение МРОТ темпами выше инфляции приведёт к росту платёжеспособности граждан, что должно положительно отразиться на экономике в целом. Похожей точки зрения придерживается и член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Хотя напрямую повышение МРОТ коснётся около 5 млн россиян, в конечном итоге позитивный эффект ощутит куда большее число граждан, так как работодатели будут вынуждены повышать зарплату и более высокооплачиваемым сотрудникам. Причём инициатива затронет не только бюджетников, но и реальный сектор экономики. Одновременно мы увидим индексацию и ряда социальных пособий. Всё это действительно должно повысить покупательскую способность населения и тем самым усилить внутренний спрос в экономике», — заключила депутат.