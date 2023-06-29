С 1 января 2024 года: Госдума одобрила запуск программы долгосрочных сбережений россиян

Государственная дума в третьем, окончательном чтении приняла закон о программе долгосрочных сбережений граждан. Инициативу разработали по поручению президента Владимира Путина и планируют запустить уже с 1 января 2024 года. Как ожидают в правительстве, новый инструмент даст людям возможность получить дополнительный доход в будущем и создать для себя финансовую подушку безопасности. Участие в программе будет добровольным, и для этого человеку потребуется заключить договор с негосударственным пенсионным фондом минимум на 15 лет. Граждане смогут формировать сбережения самостоятельно за счёт взносов, а в первые три года власти будут доплачивать определённую сумму. Деньги будут застрахованы на 2,8 млн рублей, что в два раза больше, чем по банковским вкладам.

С 1 января 2024 года в России должна заработать программа долгосрочных сбережений граждан. Соответствующий закон в четверг, 29 июня, приняла Государственная дума в третьем, окончательном чтении.

О необходимости создания такого инструмента ещё в феврале заявил президент страны Владимир Путин в послании Федеральному собранию. По его словам, механизм должен стать важным источником инвестиционных ресурсов для экономики. Позже по поручению главы государства правительство разработало необходимые поправки к законодательству, и уже в апреле кабмин окончательно согласовал параметры инициативы.

«Она даст людям возможность получить дополнительный доход в будущем и создать для себя так называемую финансовую подушку безопасности... Самое важное — это что новый финансовый инструмент должен позволить гражданам накопить дополнительные средства к пенсии, а также на случаи особых жизненных ситуаций», — объяснял ранее премьер-министр Михаил Мишустин.

Участие в программе будет добровольным, а воспользоваться её условиями смогут все россияне старше 18 лет. Для этого человеку потребуется заключить специальный договор с любым негосударственным пенсионным фондом (НПФ), после чего туда можно будет перевести ранее сформированные пенсионные накопления или начать отчислять взносы из личных средств. Размер и периодичность таких переводов будет определять сам гражданин.

Полученные от населения деньги фонды станут вкладывать в облигации федерального займа, а также инфраструктурные и корпоративные долговые бумаги. Доходность у этих активов в среднесрочной перспективе выше, чем у банковских депозитов, отмечал министр финансов Антон Силуанов. По его словам, контроль за инвестированием сбережений и надзор за НПФ будет осуществлять государство в лице Банка России.

«Будет обеспечена защита сбережений граждан. По этой программе гарантия составит 2,8 млн рублей. Это вдвое больше, чем по банковским вкладам», — подчёркивал глава Минфина.

Также по теме «Позитивно отразится на доходах»: Путин подтвердил планы повысить МРОТ на 18,5% в 2024 году Президент России Владимир Путин подтвердил планы властей проиндексировать МРОТ на 18,5% с 1 января 2024 года. Также глава государства...

В течение трёх лет после вступления человека в программу государство может начислить ему до 108 тыс. рублей (по 36 тыс. рублей в год). Это произойдёт, если гражданин с ежемесячным заработком не более 80 тыс. рублей будет каждый месяц отчислять в НПФ минимум 3 тыс. рублей. Для людей с доходом от 80 тыс. до 150 тыс. рублей размер такого взноса должен составить не менее 6 тыс. рублей, а получающие больше 150 тыс. рублей должны будут отчислять в фонд от 12 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, участники инициативы смогут оформлять налоговый вычет. Максимальная сумма возврата составит 52 тыс. рублей в год, а для её получения необходимо будет ежегодно пополнять счёт минимум на 400 тыс. рублей.

Воспользоваться накопленными сбережениями граждане смогут только после 15 лет участия в программе или при достижении возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Средства можно будет забрать и в любой другой момент, но досрочно без потери дохода вывести деньги разрешат только при особых жизненных ситуациях — для оплаты дорогостоящего лечения или образования детей.

«Сформированные средства граждан по программе наследуются в полном объёме за вычетом выплаченных средств. Программа долгосрочных сбережений создаст дополнительный стимул для роста сбережений граждан и, соответственно, длинных денег в экономике, которые нам необходимы», — добавил Михаил Мишустин.

Gettyimages.ru

© LP7

На сегодняшний день экономика России больше всего нуждается именно в так называемых длинных деньгах, которые можно инвестировать в крупные долгосрочные проекты. Запуск новой программы сбережений позволит обеспечить страну такими инвестициями, о чём RT рассказал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«То есть эти средства будут инвестированы непосредственно в экономику страны. А так как деньги кладутся на достаточно долгий срок, то негосударственные пенсионные фонды могут их вкладывать в большие проекты, которые реализуются не за один год. Традиционно крупные проекты требуют длительных инвестиций, чтобы потом экономика могла получить от них качественную отдачу», — пояснил депутат.

При этом новая программа даст людям более безопасный и доходный вариант накопления денег, а также позволит снизить нагрузку на Социальный фонд России. Таким мнением с RT поделился директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

«Соцфонд традиционно испытывает серьёзную нагрузку и требует дофинансирования со стороны государства. А так появится ещё один источник, что сделает социальное обеспечение более стабильным. При этом нужно будет внимательно следить, куда НПФ станут инвестировать деньги граждан, чтобы не было вложений в высокорисковые активы. Однако, думаю, власти проработают этот технический момент», — заключил экономист.