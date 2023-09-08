Разными дорогами: Китай наращивает торговлю с Россией на фоне сокращения товарооборота с США и Евросоюзом
- РИА Новости
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За первые восемь месяцев 2023 года объём торговли между Россией и Китаем вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и превысил $155,1 млрд. Такие данные представило Главное таможенное управление КНР.
По оценке ведомства, с января по август отгрузки российской продукции в азиатскую республику увеличились на 13,3% — до $83,3 млрд. Пекин тем временем нарастил продажи товаров Москве на 63,2% — до $71,8 млрд.
«В тех документах, которые у нас есть с Китаем, был план по достижению товарооборота в $200 млрд в 2024 году. Мы почти дошли до этого уровня в 2022-м (там было около $186 млрд) и явно перейдём его в этом году», — отмечал ранее в интервью RT замглавы Минэкономразвития России Владимир Ильичёв.
По его словам, следующей целью власти ставят себе доведение взаимного объёма торговли до $300 млрд. С учётом текущих тенденций добиться этого результата можно будет уже к 2030 году, не исключил замминистра.
Россия уверенно наращивает торговые связи с Китаем на протяжении нескольких лет. Причём процесс заметно ускорился в прошлом году после введения Западом беспрецедентных экономических санкций в отношении Москвы.
Всего после начала специальной военной операции страны Евросоюза вместе с США и рядом других государств ввели против России уже почти 15 тыс. различных ограничений, в том числе в области торговли и энергетики. На этом фоне ряд аналитиков изначально прогнозировали обвал российской экономики в 2022 году на 10—25%. Однако реальный спад составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%).
Более того, по оценке российских властей, уже в 2023 году ВВП страны может увеличиться более чем на 2% и полностью отыграть прошлогодние потери. Отчасти этому способствует именно усиление сотрудничества с Китаем, считают эксперты.
«Российская экономика уже в целом преодолела последствия прошлогодних потерь, и немалую роль в этом сыграли сильные позиции РФ на китайском рынке, особенно — географическое соседство двух стран. Нам удалось в рекордно короткие сроки переориентировать все экспортные потоки с западного направления на Восток. Одновременно мы наращиваем импорт из Китая многих товарных групп, особенно в связи с тем, что от нас ушли некоторые иностранные бренды», — объяснила RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
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Согласно последним доступным данным китайской таможни, с января по июль 2023 года больше 74% всего объёма экспорта из РФ в КНР пришлось на долю углеводородов. При этом Россия стала главным поставщиком сырой нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию — своего главного конкурента на энергорынке азиатской республики. Более того, Москва продаёт сырьё Пекину в среднем по $73 за баррель, что заметно выше установленного Западом потолка цен в $60.
«Очевидно, что сегодня основной поток энергоресурсов в Китай идёт из России, так как с точки зрения логистики и инфраструктуры в виде железных дорог и трубопроводов Пекину гораздо выгоднее приобретать сырьё у нас, нежели покупать его по более высоким ценам у США, Австралии или ближневосточных стран. При этом, помимо угля, нефти и газа, мы поставляем в КНР продовольствие, металлы и древесину», — добавила Наталья Мильчакова.
КНР, в свою очередь, заметно увеличивает присутствие на российском авторынке. Так, если ещё год назад среди продаваемых в РФ новых легковых машин только 26% принадлежали китайским брендам, то на сегодняшний день этот показатель достиг 56%, свидетельствуют материалы аналитического агентства «Автостат».
Как подсчитали в Главном таможенном управлении КНР, с начала текущего года Россия вышла на первое место в мире среди покупателей китайских легковушек и обошла по объёму импорта Великобританию, Испанию, Бельгию и Мексику. Причём, как отмечает газета The Wall Street Journal, резкое увеличение поставок в РФ помогло Пекину стать крупнейшим экспортёром автомобилей в мире.
«Наряду с легковыми машинами из КНР к нам сегодня везут запчасти, электронику и бытовую технику. При этом сейчас многие китайские компании активно замещают западные на нашем рынке», — отметил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.
- РИА Новости
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Как рассказал RT гендиректор шанхайской компании Duxia Андрей Сюй, в конечном итоге введённые США и Европой санкции оказались выгодны для сотрудничества Москвы и Пекина. По словам топ-менеджера, сегодня у российских партнёров большой спрос на китайское оборудование, которое прежде закупалось на Западе.
«Мы поддерживаем нашу братскую страну — Российскую Федерацию... Помогаем, особенно своими национальными ноу-хау и китайскими технологиям, производим станки, машины и экспортируем их в Россию... Так что санкции для наших отношений — это хорошо... Если Россия и Китай, как великая стена, соединятся, мы победим всех», — подчеркнул собеседник RT.
Обратная тенденция
Любопытно, что на фоне резкого увеличения взаимных поставок с Россией Китайская Народная Республика сокращает товарооборот со своими крупнейшими торговыми партнёрами — Европейским союзом и Соединёнными Штатами. Так, с января по август 2023-го объём экспортно-импортных операций КНР с ЕС уменьшился на 7,8% в годовом выражении — до $529,1 млрд, а с США — на 14,5%, до $438,1 млрд.
«Отчасти на торговых показателях может сказываться охлаждение в политических отношениях Пекина с Вашингтоном и Брюсселем. Ведь Китай не присоединился к санкциям против России, и это, видимо, играет определённую роль», — предположил в комментарии RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
Кроме того, как полагает аналитик, на товарообороте с Китаем могло сказаться ухудшение экономической ситуации в США и Европе. После введения санкций против Москвы и отказа от российских углеводородов Соединённые Штаты вместе с ЕС столкнулись с резким удорожанием энергии и повышением цен на многие товары и услуги. Для сдерживания инфляции американские и европейские монетарные власти рекордно подняли процентные ставки, что привело к удорожанию кредитов и, как следствие, ослаблению деловой и потребительской активности.
В результате, согласно июльскому прогнозу Международного валютного фонда, по итогам 2023-го рост американского ВВП может замедлиться с прошлогодних 2,1 до 1,8%, а европейского — с 3,5 до 0,9%. Причём, как ожидается, крупнейшая экономика ЕС, немецкая, вовсе погрузится в рецессию и сократится на 0,3%.
«Экономики США и ЕС сейчас замедляются на фоне высоких ставок и действий местных центробанков. В этой связи спрос на товары становится меньше в этих странах, что тоже влияет на динамику торговых отношений с Китаем», — заключил Разуваев.