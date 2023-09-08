Разными дорогами: Китай наращивает торговлю с Россией на фоне сокращения товарооборота с США и Евросоюзом

С января по август 2023-го объём российско-китайской торговли увеличился почти на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг $155 млрд. Согласно оценке Минэкономразвития, по итогам всего 2023 года показатель впервые превысит $200 млрд. Как отмечают эксперты, сотрудничество между двумя странами усилилось на фоне введения Западом беспрецедентных санкций в отношении Москвы. В результате российские компании стали активно перенаправлять в КНР поставки энергоресурсов, продовольствия, металлов и древесины. Пекин, в свою очередь, нарастил продажи в РФ своей техники, электроники и автомобилей. В то же время, товарооборот Китая с его крупнейшими торговыми партнёрами — США и ЕС — начал сокращаться. Специалисты связывают это в том числе с торможением американской и европейской экономик из-за высоких процентных ставок.

За первые восемь месяцев 2023 года объём торговли между Россией и Китаем вырос на 32% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го и превысил $155,1 млрд. Такие данные представило Главное таможенное управление КНР.

По оценке ведомства, с января по август отгрузки российской продукции в азиатскую республику увеличились на 13,3% — до $83,3 млрд. Пекин тем временем нарастил продажи товаров Москве на 63,2% — до $71,8 млрд.

«В тех документах, которые у нас есть с Китаем, был план по достижению товарооборота в $200 млрд в 2024 году. Мы почти дошли до этого уровня в 2022-м (там было около $186 млрд) и явно перейдём его в этом году», — отмечал ранее в интервью RT замглавы Минэкономразвития России Владимир Ильичёв.

По его словам, следующей целью власти ставят себе доведение взаимного объёма торговли до $300 млрд. С учётом текущих тенденций добиться этого результата можно будет уже к 2030 году, не исключил замминистра.

Россия уверенно наращивает торговые связи с Китаем на протяжении нескольких лет. Причём процесс заметно ускорился в прошлом году после введения Западом беспрецедентных экономических санкций в отношении Москвы.

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Всего после начала специальной военной операции страны Евросоюза вместе с США и рядом других государств ввели против России уже почти 15 тыс. различных ограничений, в том числе в области торговли и энергетики. На этом фоне ряд аналитиков изначально прогнозировали обвал российской экономики в 2022 году на 10—25%. Однако реальный спад составил лишь 2,1% и оказался даже менее глубоким, чем в пандемийном 2020-м (2,7%) и кризисном 2009-м (7,8%).

Более того, по оценке российских властей, уже в 2023 году ВВП страны может увеличиться более чем на 2% и полностью отыграть прошлогодние потери. Отчасти этому способствует именно усиление сотрудничества с Китаем, считают эксперты.

«Российская экономика уже в целом преодолела последствия прошлогодних потерь, и немалую роль в этом сыграли сильные позиции РФ на китайском рынке, особенно — географическое соседство двух стран. Нам удалось в рекордно короткие сроки переориентировать все экспортные потоки с западного направления на Восток. Одновременно мы наращиваем импорт из Китая многих товарных групп, особенно в связи с тем, что от нас ушли некоторые иностранные бренды», — объяснила RT ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

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Согласно последним доступным данным китайской таможни, с января по июль 2023 года больше 74% всего объёма экспорта из РФ в КНР пришлось на долю углеводородов. При этом Россия стала главным поставщиком сырой нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию — своего главного конкурента на энергорынке азиатской республики. Более того, Москва продаёт сырьё Пекину в среднем по $73 за баррель, что заметно выше установленного Западом потолка цен в $60.

«Очевидно, что сегодня основной поток энергоресурсов в Китай идёт из России, так как с точки зрения логистики и инфраструктуры в виде железных дорог и трубопроводов Пекину гораздо выгоднее приобретать сырьё у нас, нежели покупать его по более высоким ценам у США, Австралии или ближневосточных стран. При этом, помимо угля, нефти и газа, мы поставляем в КНР продовольствие, металлы и древесину», — добавила Наталья Мильчакова.

КНР, в свою очередь, заметно увеличивает присутствие на российском авторынке. Так, если ещё год назад среди продаваемых в РФ новых легковых машин только 26% принадлежали китайским брендам, то на сегодняшний день этот показатель достиг 56%, свидетельствуют материалы аналитического агентства «Автостат».

Как подсчитали в Главном таможенном управлении КНР, с начала текущего года Россия вышла на первое место в мире среди покупателей китайских легковушек и обошла по объёму импорта Великобританию, Испанию, Бельгию и Мексику. Причём, как отмечает газета The Wall Street Journal, резкое увеличение поставок в РФ помогло Пекину стать крупнейшим экспортёром автомобилей в мире.

«Наряду с легковыми машинами из КНР к нам сегодня везут запчасти, электронику и бытовую технику. При этом сейчас многие китайские компании активно замещают западные на нашем рынке», — отметил в разговоре с RT руководитель аналитического департамента AMarkets Артём Деев.

РИА Новости

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Как рассказал RT гендиректор шанхайской компании Duxia Андрей Сюй, в конечном итоге введённые США и Европой санкции оказались выгодны для сотрудничества Москвы и Пекина. По словам топ-менеджера, сегодня у российских партнёров большой спрос на китайское оборудование, которое прежде закупалось на Западе.

«Мы поддерживаем нашу братскую страну — Российскую Федерацию... Помогаем, особенно своими национальными ноу-хау и китайскими технологиям, производим станки, машины и экспортируем их в Россию... Так что санкции для наших отношений — это хорошо... Если Россия и Китай, как великая стена, соединятся, мы победим всех», — подчеркнул собеседник RT.

Обратная тенденция

Любопытно, что на фоне резкого увеличения взаимных поставок с Россией Китайская Народная Республика сокращает товарооборот со своими крупнейшими торговыми партнёрами — Европейским союзом и Соединёнными Штатами. Так, с января по август 2023-го объём экспортно-импортных операций КНР с ЕС уменьшился на 7,8% в годовом выражении — до $529,1 млрд, а с США — на 14,5%, до $438,1 млрд.

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«Отчасти на торговых показателях может сказываться охлаждение в политических отношениях Пекина с Вашингтоном и Брюсселем. Ведь Китай не присоединился к санкциям против России, и это, видимо, играет определённую роль», — предположил в комментарии RT член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

Кроме того, как полагает аналитик, на товарообороте с Китаем могло сказаться ухудшение экономической ситуации в США и Европе. После введения санкций против Москвы и отказа от российских углеводородов Соединённые Штаты вместе с ЕС столкнулись с резким удорожанием энергии и повышением цен на многие товары и услуги. Для сдерживания инфляции американские и европейские монетарные власти рекордно подняли процентные ставки, что привело к удорожанию кредитов и, как следствие, ослаблению деловой и потребительской активности.

В результате, согласно июльскому прогнозу Международного валютного фонда, по итогам 2023-го рост американского ВВП может замедлиться с прошлогодних 2,1 до 1,8%, а европейского — с 3,5 до 0,9%. Причём, как ожидается, крупнейшая экономика ЕС, немецкая, вовсе погрузится в рецессию и сократится на 0,3%.

«Экономики США и ЕС сейчас замедляются на фоне высоких ставок и действий местных центробанков. В этой связи спрос на товары становится меньше в этих странах, что тоже влияет на динамику торговых отношений с Китаем», — заключил Разуваев.