«Набирает силу необратимый процесс дедолларизации»: в БРИКС договорились расширить использование нацвалют

Страны БРИКС по итогам XV саммита организации договорились увеличить расчёты в нацвалютах и продолжить укрепление межбанковских связей. Как заявил во время выступления на деловом форуме президент России Владимир Путин, за десять лет участники объединения в шесть раз увеличили объём взаимных инвестиций и сократили долю операций в долларах до 28,7%. При этом на фоне введённых в 2022 году западных санкций против Москвы руководство БРИКС изучает возможность создания собственной платёжной системы, а в перспективе и единой валюты для проведения торговых сделок. Как полагают эксперты, усилить финансовое взаимодействие внутри организации поможет запланированное расширение состава группы.

Страны БРИКС в лице России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР выступили за расширение использования национальных валют в международной торговле и во взаимных финансовых операциях. Об этом говорится в тексте итоговой декларации XV саммита объединения.

«Призываем укреплять корреспондентские банковские сети между странами БРИКС и обеспечивать возможность расчётов в местных валютах. Мы поручаем министрам финансов и управляющим центральными банками стран БРИКС, в зависимости от обстоятельств, рассмотреть вопрос об использовании национальных валют, платёжных инструментов и платформ», — отмечается в документе.

Как заявил во время делового форума президент России Владимир Путин, за последние десять лет взаимные капиталовложения государств — членов БРИКС увеличились в шесть раз, а их инвестиции в глобальную экономику выросли вдвое. При этом общий объём экспорта организации достиг 20% от общемирового, тогда как использование доллара в торговых операциях резко снизилось.

«Набирает силу объективный, необратимый процесс дедолларизации наших хозяйственных связей, предпринимаются усилия по отработке эффективных механизмов взаимных расчётов и валютно-финансового контроля. Как результат, доля доллара в экспортно-импортных операциях в рамках БРИКС снижается: в прошлом году она составила всего лишь 28,7%», — отметил российский лидер.

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Ранее в рамках организации был сформирован так называемый пул резервных валют. Это стало одним из первых шагов на пути к наращиванию операций в собственных денежных знаках. Причём сейчас в качестве одной из приоритетных задач страны БРИКС рассматривают создание альтернативной платёжной системы, независимой от долларов, евро и других валют G7, о чём на полях саммита рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Сейчас всё внимание сосредоточено на поиске путей обеспечения нашей взаимной торговли, экономических проектов и инвестиций таким образом, чтобы не зависеть от системы, контролируемой Соединёнными Штатами и их западными союзниками… Эти страны доказали свою способность и готовность активно злоупотреблять статусом эмитента резервных валют для того, чтобы достигать политических целей в нарушение всех правил свободного рынка», — объяснил Лавров.

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Напомним, в 2022 году, после начала специальной военной операции, США вместе с Европой и рядом других государств стали вводить в отношении России беспрецедентные по своему масштабу экономические санкции. В частности, Запад заблокировал почти половину золотовалютных резервов Москвы — на $300 млрд, — а российские банки были отключены от международной платформы SWIFT, а также платёжных систем Visa и Mastercard.

Именно подобные ограничения стали поводом для других стран БРИКС задуматься о поиске новых способов для проведения сделок. Таким мнением с RT поделился член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«На нашем примере все убедились, что банковская система любой страны может находиться в зоне риска, если политические или экономические взгляды не совпадают с ожиданиями Запада. То есть их банки могут быть следующими, кого отключат от SWIFT, поэтому лучше ни от кого не зависеть в этом плане. Стоит отметить, что в России уже разработали свою альтернативу SWIFT — систему передачи финансовых сообщений. Однако в будущем в рамках БРИКС вполне может работать сразу несколько таких платформ», — предположил Разуваев.

Универсальный инструмент

Как ранее отмечал министр финансов России Антон Силуанов, своими санкциями в отношении Москвы Запад «обрубил сук», на котором строилась вся система международных расчётов. В этих условиях страны БРИКС сегодня рассматривают не только создание собственной платёжной системы, но и отдельной валюты для проведения сделок внутри объединения.

«Это может быть расчётная единица для стран — членов БРИКС. Не то что единая валюта, как в ЕС, а расчётная единица как альтернатива доллару, в которой может выражаться стоимость товарных поставок, бенчмарки по каким-то товарам — с тем чтобы не зависеть от единой валюты и того эмиссионного центра, который непонятно как осуществляет эмиссию этих денежных знаков», — заявил Силуанов в интервью телеканалу CGTN.

РИА Новости

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Во время общения с лидерами БРИКС Владимир Путин назвал сложным вопросом создание единой валюты организации. Тем не менее, по его словам, стороны так или иначе будут принимать меры для решения данной задачи.

В Министерстве экономического развития РФ тоже видят необходимость в появлении подобного инструмента расчётов, но пока не ожидают быстрых прорывов в этом направлении. Такое заявление во время саммита сделал замглавы ведомства Владимир Ильичёв.

«Мы исходим из того, что сначала это могут быть ориентиры… Создание платёжных систем, которые позволят проводить платежи между странами БРИКС с неким набором решений, который позволит взаимно соотносить курсы валют… В странах БРИКС активно развивается торговля в национальных валютах… Постепенно это будет приводить к тому, что в системе БРИКС появится если не собственная валюта (это займёт много времени), то некий квазиинструмент, который будет использоваться для расчётов между странами», — отметил Ильичёв.

Как объяснил RT заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Абрамов, в перспективе создание собственной валюты внутри БРИКС даст возможность ускорить и облегчить взаимные расчёты. Кроме того, все торговые сделки будут защищены от санкционных рисков со стороны Запада. Впрочем, специалист также считает достижение этих результатов небыстрым процессом.

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«Отчасти создание своей валюты — это попытка БРИКС противостоять развитым странам. Появление такого инструмента может даже привести к сокращению доли доллара в мировых расчётах, но пока нужно смотреть, как и на каких условиях будет создаваться эта денежная единица. Дело в том, что Китай настаивает на глобальном усилении юаня. Поэтому думаю, что первое время валюта БРИКС будет играть узкоспециализированную роль», — пояснил Абрамов.

Хотя на сегодняшний день всё больше стран стремятся расширить использование собственных валют во внешней торговле, доллар пока ещё остаётся главной расчётной единицей в мире. Сейчас на его долю приходится почти 46,5% всех международных сделок, о чём свидетельствуют данные SWIFT.

Более того, согласно последним оценкам Международного валютного фонда, в марте 2023 года свыше 59% мировых золотовалютных резервов хранилось именно в долларах. Впрочем, ещё в начале 2000-х этот показатель был гораздо выше и достигал почти 73%.

«Доллар останется очень важной валютой, но тот факт, что США используют его в качестве оружия... очень сильно подрывает доверие к американской валюте. А доверие крайне важно для существования любой денежной единицы. Поскольку мир становится всё более многополярным, роль доллара будет ослабевать, особенно если и дальше применять его в геополитических целях... Поэтому, надеюсь, страны БРИКС серьёзно займутся созданием новой валюты. Это нелегко и требует большой работы, но это станет важным шагом для того, чтобы сделать международную валютную систему более разнообразной и отвечающей потребностям наших стран», — рассказал RT бывший исполнительный директор МВФ в Бразилии Пауло Ногейра Батиста — младший.

Широким составом

Впрочем, более активному развитию финансовой и платёжной инфраструктуры БРИКС может способствовать ожидаемое расширение состава участников организации. Таким мнением с RT поделился генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций и член делового совета объединения Кирилл Дмитриев.

«В рамках БРИКС+ есть возможность реализовать множество предложений делового совета БРИКС, среди которых не только платёжная система БРИКС, но и возможное появление расчётных единиц стран БРИКС+, а также арбитража БРИКС+. Эти и другие инициативы крайне важны для партнёрства и укрепления экономического взаимодействия», — подчеркнул Дмитриев.

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По итогам прошедшего саммита действующие участники БРИКС решили пригласить в организацию ещё шесть стран: Аргентину, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. Согласно принятой декларации, эти государства присоединятся к объединению уже 1 января 2024 года.

Примечательно, что сейчас на долю БРИКС приходится почти 41% мирового населения и около 32% глобального ВВП по паритету покупательной способности. Между тем после увеличения числа участников группы эти значения вырастут до 46,2 и 36,6% соответственно.

Для сравнения: страны «Большой семёрки» (США, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания) сейчас занимают лишь 9,7% от общего объёма мирового населения и порядка 30% в глобальном ВВП. Такой вывод следует из материалов организации World Population Review и Всемирного банка.

«В целом расширение БРИКС означает, что в союзе будут представлены крупные экспортёры энергетического сырья и агропромышленной продукции. Также это густонаселённые страны, что даёт импульс для развития экспорта продовольствия среди государств, которые занимаются поставкой продуктов на зарубежные рынки. Всё это, безусловно, укрепит позиции БРИКС в качестве глобальной организации», — объяснил RT директор Института торговой политики НИУ ВШЭ Александр Данильцев.