«Мы видим возможности»: страны БРИКС обсуждают создание единой валюты в качестве альтернативы доллару

В 2022 году товарооборот России с другими странами БРИКС увеличился более чем на 40% и достиг рекордных $230 млрд, заявил президент Владимир Путин. По его словам, участники объединения стараются всё реже использовать доллары во взаимных расчётах. Более того, сейчас стороны изучают возможность создания единой валюты в рамках организации для проведения торговых сделок. Как отметил министр финансов РФ Антон Силуанов, появление такого механизма позволит снизить зависимость от влияния США. По мнению экспертов, новая расчётная единица будет востребованной, особенно с учётом того, что страны БРИКС уже обошли G7 по объёму ВВП и всё больше стран изъявляют желание присоединиться к «пятёрке».

В 2022 году объём торговли России с другими странами БРИКС (Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР) вырос на 40,5% и впервые достиг $230 млрд. Более того, в первой половине 2023-го товарооборот увеличился на 35,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до $134,7 млрд. Такие цифры во вторник, 22 августа, привёл президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам Делового форума БРИКС.

По его словам, доля стран объединения, в которых проживает более 3 млрд человек, уже достигла почти 26% в мировом ВВП. Причём по паритету покупательной способности БРИКС занимает 31,5% в глобальной экономике и обходит по этому показателю «Большую семёрку» (США, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию и Великобританию), подчеркнул Путин.

«Набирает силу объективный, необратимый процесс дедолларизации наших хозяйственных связей, прилагаются усилия по отработке эффективных механизмов взаимных расчётов и валютно-финансового контроля. Как результат, доля доллара в экспортно-импортных операциях в рамках БРИКС снижается: в прошлом году она составила всего лишь 28,7%», — добавил российский лидер.

Как отметил глава государства, в рамках нынешнего саммита стороны планируют подробно рассмотреть вопросы, связанные с переходом на расчёты в национальных валютах. При этом на сегодняшний день участники организации уже рассматривают возможность создания собственной единой денежной единицы, о чём на полях форума рассказал министр финансов России Антон Силуанов.

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«Мы видим возможности обсуждения создания единых расчётных систем. Это может быть расчётная единица для стран — членов БРИКС. Не то что единая валюта, как в ЕС, а расчётная единица как альтернатива доллару, в которой может выражаться стоимость товарных поставок, бенчмарки по каким-то товарам, с тем чтобы не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как осуществляет эмиссию этих денежных знаков», — рассказал глава Минфина в интервью телеканалу CGTN, его слова приводит ТАСС.

Как ранее объяснял Силуанов в разговоре с RT, после введённых в 2022 году западных санкций в отношении Москвы и блокировки почти половины российских золотовалютных резервов глобальное доверие к доллару было подорвано. В результате многие страны стали чаще проводить расчёты в собственных валютах или в денежных единицах тех государств, которым они могут доверять.

«Мы снижаем риски возможной блокировки тех денег, в которых проводим торговые расчёты. Раньше это были преимущественно доллары. Однако доллар сам обрубил себе сук, на котором строилась вся система международных расчётов», — подчеркнул министр.

РИА Новости

© Сергей Гунеев

Похожую точку зрения в беседе с RT выразил и бывший исполнительный директор Международного валютного фонда в Бразилии Пауло Ногейра Батиста — младший. По его мнению, в обозримой перспективе доллар продолжит оставаться значимым расчётным инструментом в мировой торговле, но попытки США использовать свою валюту в качестве оружия неизбежно приведут к снижению авторитета американской денежной единицы.

«Поскольку мир становится всё более многополярным, роль доллара будет ослабевать, особенно если и дальше применять его в геополитических целях, как сейчас сделано в отношении России. Поэтому, надеюсь, страны БРИКС серьёзно займутся созданием новой валюты. Это нелегко и требует большой работы, но это станет важным шагом для того, чтобы сделать международную валютную систему более разнообразной и отвечающей потребностям наших стран», — отметил специалист.

Согласно оценке аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, создание единой валюты БРИКС вполне вероятно в обозримом будущем, поскольку все участники организации поддерживают её выпуск и отмечают важность этого этапа для развития объединения. Инициатива будет востребованной, поскольку позволит не только снизить зависимость стран «пятёрки» от долларов и евро, но и поможет упростить взаимные торговые отношения и финансирование инвестпроектов, уверен эксперт.

«В целом тот факт, что страны БРИКС обошли G7 по объёму ВВП, означает для мировой экономики, что грани между развитыми и развивающимися странами стираются. Государства «группы семи» считаются наиболее развитыми в промышленности, но БРИКС теперь имеет больший экономический вес. При этом многие страны стремятся присоединиться к организации, так как видят в ней альтернативу МВФ и Всемирному банку, потому что цель созданного банка БРИКС заключается в финансировании инфраструктурных проектов для устойчивого развития развивающихся государств», — подчеркнул собеседник RT.