«Мы видим возможности»: страны БРИКС обсуждают создание единой валюты в качестве альтернативы доллару
- AP
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В 2022 году объём торговли России с другими странами БРИКС (Бразилией, Индией, Китаем и ЮАР) вырос на 40,5% и впервые достиг $230 млрд. Более того, в первой половине 2023-го товарооборот увеличился на 35,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года — до $134,7 млрд. Такие цифры во вторник, 22 августа, привёл президент РФ Владимир Путин в видеообращении к участникам Делового форума БРИКС.
По его словам, доля стран объединения, в которых проживает более 3 млрд человек, уже достигла почти 26% в мировом ВВП. Причём по паритету покупательной способности БРИКС занимает 31,5% в глобальной экономике и обходит по этому показателю «Большую семёрку» (США, Канаду, Францию, Германию, Италию, Японию и Великобританию), подчеркнул Путин.
«Набирает силу объективный, необратимый процесс дедолларизации наших хозяйственных связей, прилагаются усилия по отработке эффективных механизмов взаимных расчётов и валютно-финансового контроля. Как результат, доля доллара в экспортно-импортных операциях в рамках БРИКС снижается: в прошлом году она составила всего лишь 28,7%», — добавил российский лидер.
Как отметил глава государства, в рамках нынешнего саммита стороны планируют подробно рассмотреть вопросы, связанные с переходом на расчёты в национальных валютах. При этом на сегодняшний день участники организации уже рассматривают возможность создания собственной единой денежной единицы, о чём на полях форума рассказал министр финансов России Антон Силуанов.
«Мы видим возможности обсуждения создания единых расчётных систем. Это может быть расчётная единица для стран — членов БРИКС. Не то что единая валюта, как в ЕС, а расчётная единица как альтернатива доллару, в которой может выражаться стоимость товарных поставок, бенчмарки по каким-то товарам, с тем чтобы не зависеть от единой валюты или того эмиссионного центра, который непонятно как осуществляет эмиссию этих денежных знаков», — рассказал глава Минфина в интервью телеканалу CGTN, его слова приводит ТАСС.
Как ранее объяснял Силуанов в разговоре с RT, после введённых в 2022 году западных санкций в отношении Москвы и блокировки почти половины российских золотовалютных резервов глобальное доверие к доллару было подорвано. В результате многие страны стали чаще проводить расчёты в собственных валютах или в денежных единицах тех государств, которым они могут доверять.
«Мы снижаем риски возможной блокировки тех денег, в которых проводим торговые расчёты. Раньше это были преимущественно доллары. Однако доллар сам обрубил себе сук, на котором строилась вся система международных расчётов», — подчеркнул министр.
- РИА Новости
- © Сергей Гунеев
Похожую точку зрения в беседе с RT выразил и бывший исполнительный директор Международного валютного фонда в Бразилии Пауло Ногейра Батиста — младший. По его мнению, в обозримой перспективе доллар продолжит оставаться значимым расчётным инструментом в мировой торговле, но попытки США использовать свою валюту в качестве оружия неизбежно приведут к снижению авторитета американской денежной единицы.
«Поскольку мир становится всё более многополярным, роль доллара будет ослабевать, особенно если и дальше применять его в геополитических целях, как сейчас сделано в отношении России. Поэтому, надеюсь, страны БРИКС серьёзно займутся созданием новой валюты. Это нелегко и требует большой работы, но это станет важным шагом для того, чтобы сделать международную валютную систему более разнообразной и отвечающей потребностям наших стран», — отметил специалист.
Согласно оценке аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, создание единой валюты БРИКС вполне вероятно в обозримом будущем, поскольку все участники организации поддерживают её выпуск и отмечают важность этого этапа для развития объединения. Инициатива будет востребованной, поскольку позволит не только снизить зависимость стран «пятёрки» от долларов и евро, но и поможет упростить взаимные торговые отношения и финансирование инвестпроектов, уверен эксперт.
«В целом тот факт, что страны БРИКС обошли G7 по объёму ВВП, означает для мировой экономики, что грани между развитыми и развивающимися странами стираются. Государства «группы семи» считаются наиболее развитыми в промышленности, но БРИКС теперь имеет больший экономический вес. При этом многие страны стремятся присоединиться к организации, так как видят в ней альтернативу МВФ и Всемирному банку, потому что цель созданного банка БРИКС заключается в финансировании инфраструктурных проектов для устойчивого развития развивающихся государств», — подчеркнул собеседник RT.