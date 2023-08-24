«Достигли консенсуса по первой фазе расширения»: в БРИКС приглашены шесть новых государств

Лидеры стран БРИКС объявили о решении предложить Аргентине, Египту, Ирану, Эфиопии, ОАЭ и Саудовской Аравии стать членами объединения. Об этом в ходе пресс-конференции на XV саммите БРИКС заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса. Лидеры действующих членов БРИКС приветствовали расширение организации, назвав это событие историческим. Президент России Владимир Путин заявил, что члены объединения будут продолжать работу по расширению влияния БРИКС в мире.

Президент ЮАР Сирил Рамапоса в ходе прошедшей 24 августа пресс-конференции об итогах XV саммита БРИКС объявил, что лидеры действующих членов объединения приняли решение пригласить в его состав ещё шесть государств.

«Мы приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС», — заявил Рамапоса. Его слова приводит РИА Новости. По словам лидера ЮАР, членство новых государств в организации начнётся с января 2024 года.

Рамапоса добавил, что впоследствии пройдут другие фазы расширения.

«Мы достигли консенсуса по первой фазе процесса расширения. Другие фазы последуют», — заявил он.

Напомним, группа стран БРИК — Бразилия, Россия, Индия и Китай — была образована в 2006 году. В 2011-м в объединение вступила Южно-Африканская Республика, после чего название было изменено на БРИКС. 22—24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР) проходит XV саммит организации, на котором Россию представляет Сергей Лавров. Владимир Путин принимает участие в саммите по видеосвязи.

В ходе прошедшей 24 августа пресс-конференции президент Бразилии Инасиу Лула да Силва заявил, что лидеры объединения разработали критерии для возможного принятия новых стран в состав БРИКС в будущем.

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал решение о текущем расширении БРИКС историческим.

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«Нынешнее расширение носит исторический характер и отражает решимость государств — членов БРИКС сотрудничать с развивающимися странами», — приводит его слова РИА Новости.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди, в свою очередь, сказал, что появление новых членов БРИКС укрепит организацию и придаст её общим усилиям новый импульс.

Владимир Путин поздравил новых членов организации и подчеркнул готовность работы с ними.

«Мы будем продолжать то дело, которое мы с вами сегодня начали, — по расширению влияния БРИКС в мире. Имею в виду налаживание практической работы с новыми членами организации и с теми, кто будет работать в сфере БРИКС в качестве «аутрич», с нашими партнёрами, которые так или иначе уделяют внимание сотрудничеству с нашей организацией и хотели бы с нами вместе работать», — сказал президент в обращении.

Он добавил, что в ходе дискуссий на уровне министров иностранных дел и других ведомств будет выстроен соответствующий регламент с тем, чтобы роль и значение БРИКС в мире продолжали расти.

Наряду с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала итоги XV саммита БРИКС в ЮАР «блестящими».

«Изоляция», как горящие западные танки, валяется в канаве», — написала она в Telegram.

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Комментируя решение о расширении БРИКС, вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв обратил внимание на интерес стран-кандидатов, находящихся пока вне БРИКС, к этому объединению.

«Это значит, что объединение реально влияет на мировую повестку дня и всё большее число государств принимает ту повестку, которую вырабатывает группа БРИКС. Эта повестка — строительство многополярного мира, это то, с чем, очевидно, не справилась «семёрка» (G7. — RT), это то, с чем, очевидно, не справились западные структуры, такие как НАТО и Евросоюз», — сказал он в беседе с RT.

По мнению сенатора, влияние стран «семёрки», которые претендовали на монополию в мировых делах, будет сокращаться: «Если совместно работать над многополярностью, то их влияние будет сведено к минимуму, а сами они будут списаны в историю».

В свою очередь, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков отметил, что впервые удалось создать такую авторитетную организацию, которая умеет находить общий язык по сложным вопросам в мировом сообществе без участия США.

«Своей работой, своей деятельностью БРИКС стало очень привлекательным для других стран. То, что множество стран желают вступить в БРИКС и что БРИКС приняло решение о расширении состава, свидетельствует о том, что у организации очень большое будущее», — заключил он.