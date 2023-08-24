«Достигли консенсуса по первой фазе расширения»: в БРИКС приглашены шесть новых государств
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Президент ЮАР Сирил Рамапоса в ходе прошедшей 24 августа пресс-конференции об итогах XV саммита БРИКС объявил, что лидеры действующих членов объединения приняли решение пригласить в его состав ещё шесть государств.
«Мы приняли решение пригласить Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ стать полноправными членами БРИКС», — заявил Рамапоса. Его слова приводит РИА Новости. По словам лидера ЮАР, членство новых государств в организации начнётся с января 2024 года.
Рамапоса добавил, что впоследствии пройдут другие фазы расширения.
«Мы достигли консенсуса по первой фазе процесса расширения. Другие фазы последуют», — заявил он.
Напомним, группа стран БРИК — Бразилия, Россия, Индия и Китай — была образована в 2006 году. В 2011-м в объединение вступила Южно-Африканская Республика, после чего название было изменено на БРИКС. 22—24 августа в Йоханнесбурге (ЮАР) проходит XV саммит организации, на котором Россию представляет Сергей Лавров. Владимир Путин принимает участие в саммите по видеосвязи.
В ходе прошедшей 24 августа пресс-конференции президент Бразилии Инасиу Лула да Силва заявил, что лидеры объединения разработали критерии для возможного принятия новых стран в состав БРИКС в будущем.
Председатель КНР Си Цзиньпин назвал решение о текущем расширении БРИКС историческим.Также на russian.rt.com Путин: Рамапоса проявил дипломатическое искусство при обсуждении расширения БРИКС
«Нынешнее расширение носит исторический характер и отражает решимость государств — членов БРИКС сотрудничать с развивающимися странами», — приводит его слова РИА Новости.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди, в свою очередь, сказал, что появление новых членов БРИКС укрепит организацию и придаст её общим усилиям новый импульс.
Владимир Путин поздравил новых членов организации и подчеркнул готовность работы с ними.
«Мы будем продолжать то дело, которое мы с вами сегодня начали, — по расширению влияния БРИКС в мире. Имею в виду налаживание практической работы с новыми членами организации и с теми, кто будет работать в сфере БРИКС в качестве «аутрич», с нашими партнёрами, которые так или иначе уделяют внимание сотрудничеству с нашей организацией и хотели бы с нами вместе работать», — сказал президент в обращении.
Он добавил, что в ходе дискуссий на уровне министров иностранных дел и других ведомств будет выстроен соответствующий регламент с тем, чтобы роль и значение БРИКС в мире продолжали расти.
Наряду с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала итоги XV саммита БРИКС в ЮАР «блестящими».
«Изоляция», как горящие западные танки, валяется в канаве», — написала она в Telegram.
Комментируя решение о расширении БРИКС, вице-спикер Совфеда России Константин Косачёв обратил внимание на интерес стран-кандидатов, находящихся пока вне БРИКС, к этому объединению.
«Это значит, что объединение реально влияет на мировую повестку дня и всё большее число государств принимает ту повестку, которую вырабатывает группа БРИКС. Эта повестка — строительство многополярного мира, это то, с чем, очевидно, не справилась «семёрка» (G7. — RT), это то, с чем, очевидно, не справились западные структуры, такие как НАТО и Евросоюз», — сказал он в беседе с RT.
По мнению сенатора, влияние стран «семёрки», которые претендовали на монополию в мировых делах, будет сокращаться: «Если совместно работать над многополярностью, то их влияние будет сведено к минимуму, а сами они будут списаны в историю».
В свою очередь, член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков отметил, что впервые удалось создать такую авторитетную организацию, которая умеет находить общий язык по сложным вопросам в мировом сообществе без участия США.
«Своей работой, своей деятельностью БРИКС стало очень привлекательным для других стран. То, что множество стран желают вступить в БРИКС и что БРИКС приняло решение о расширении состава, свидетельствует о том, что у организации очень большое будущее», — заключил он.