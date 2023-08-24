Страны БРИКС призвали к нераспространению биологического и химоружия

Страны БРИКС выступают за усиление разоружения и за нераспространение биологического и химического оружия.

Об этом сказано в итоговой декларации по итогам саммита в ЮАР.

Участники объединения отметили, что опираются на Конвенцию о запрещении разработки, производства и хранения запасов биологического, токсинного оружия, а также на Конвенцию о запрещении разработки, создания, накопления и использования химоружия и о его уничтожении.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что БРИКС ни с кем не соревнуется и никому себя не противопоставляет.