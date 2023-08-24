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Страны БРИКС призвали к нераспространению биологического и химоружия

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Страны БРИКС выступают за усиление разоружения и за нераспространение биологического и химического оружия.
Страны БРИКС призвали к нераспространению биологического и химоружия
  • Gettyimages.ru

Об этом сказано в итоговой декларации по итогам саммита в ЮАР.

Участники объединения отметили, что опираются на Конвенцию о запрещении разработки, производства и хранения запасов биологического, токсинного оружия, а также на Конвенцию о запрещении разработки, создания, накопления и использования химоружия и о его уничтожении.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что БРИКС ни с кем не соревнуется и никому себя не противопоставляет.

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