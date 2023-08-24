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Путин: БРИКС ни с кем не соревнуется и никому себя не противопоставляет

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БРИКС ни с кем не соревнуется и никому себя не противопоставляет.

Об этом заявил российский президент Владимир Путин в ходе заседания с участием лидеров приглашённых государств в формате БРИКС+. RT ведёт прямую трансляцию.

«Хочу отметить, что БРИКС ни с кем не соревнуется, никому себя не противопоставляет. Но очевидно также и то, что у этого объективного процесса создания нового миропорядка всё-таки есть непримиримые противники, стремящиеся этот процесс притормозить», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала блестящими результаты саммита БРИКС в ЮАР.

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