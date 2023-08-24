«Новый миропорядок»: Россия готова способствовать расширению круга участников БРИКС

Владимир Путин заявил, что Москва в рамках своего председательства в БРИКС в 2024 году будет способствовать расширению объединения. В свою очередь, представители ЮАР сообщили, что лидеры БРИКС согласовали документ, в котором прописаны принципы принятия новых членов содружества. Эксперты отмечают, что расширение БРИКС пойдёт на пользу мировой архитектуре безопасности, а сам союз станет более сплочённым и единым в вопросах геополитики.

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва в рамках своего председательства в БРИКС в 2024 году будет способствовать расширению объединения. Российский лидер заявил об этом, выступая на заседании глав государств-членов БРИКС.

«В ходе нашего председательства мы намерены сделать всё, чтобы эффективно способствовать реализации решений, принятых на нынешнем саммите, в том числе касающихся расширения круга участников объединения», — подчеркнул Владимир Путин.

Президент добавил, что Россия будет плотно координироваться с партнёрами, совместно работать на ключевых международных площадках, и продолжать практику регулярных встреч высоких представителей по вопросам безопасности.

Позднее глава МИД ЮАР Наледи Пандор сообщила, что лидеры стран БРИКС согласовали документ, в котором прописаны принципы принятия в объединение новых членов.

«По вопросу о расширении БРИКС сегодня достигнуто согласие. Одобрен документ, который определяет принципы и условия, а также процесс для стран, которые хотели бы стать членами БРИКС», — приводит её слова ТАСС.

Пандор сообщила, что более подробно о расширении главы стран объединения сообщат при закрытии саммита. Она отметила, что большое количество стран, желающих присоединится к БРИКС, показывает особую роль объединения в современном мире.

Новые друзья

Напомним, что формальные заявки на вступление в БРИКС на сегодня подали 23 страны. Это Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Гондурас, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Государство Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, Объединённые Арабские Эмираты, Эфиопия.

Обращение президента РФ Владимира Путина на саммите БРИКС

AP

© Jerome Delay

Ранее, в июне, помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что «очень много стран, и больших, и средних» хотят подключиться к работе с БРИКС — некоторые «в качестве полнокровных членов, причём просят принять их немедленно», тогда как другие заинтересованы в сотрудничестве и партнёрстве по диалогу.

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Ушаков отметил, что интерес к вступлению в БРИКС настолько высок, что «сейчас в буквальном смысле завал заявок на подключение к этой организации», что требует согласования параметров участия всех стран объединения.

«Всё не так просто, сейчас эксперты соответствующих стран этим заняты. Тут важно, конечно, использовать заинтересованность и никого, естественно, не отпихивать. Но вместе с тем нужно сделать так, чтобы эта организация по-прежнему работала в консолидированном формате, не размытом какими-то различными подходами, которые глубоко не совпадают с интересами стран-основателей», — пояснил он.

Очередной саммит БРИКС стартовал в Йоханнесбурге 22 августа и продлится до 24 августа. В начале 2023 года председательство в объединении перешло от Китая к ЮАР.

Агентство ТАСС сообщает, что в кулуарах саммита обсуждается перспектива вступления в БРИКС от 3 до 5 государств, среди которых называют Аргентину, Саудовскую Аравию и Объединённые Арабские Эмираты.

В свою очередь шерпа ЮАР в организации Анил Суклал заявил, что обсуждение списка стран, которым будет предложено полноформатное членство в организации будет закончено 24 августа. Он добавил, что новые страны БРИКС уже примут участие в саммите на высшем уровне в Казани в 2024 году.

Стоит отметить, что Суклал также добавил, что БРИКС не будет менять название после включения новых стран.

«Я не думаю, что придётся менять название, потому что БРИКС сформировался как глобальный бренд», — сообщил дипломат агентству ТАСС.

Анил Суклал пояснил, что «это название принимают по всем мире, и ни на одном из этапов наших обсуждений на уровне шерп, министров иностранных дел или лидеров вопрос об изменении названия не возникал».

Стабильная геополитика

Можно ожидать, что выработанные критерии для новых членов БРИКС подходят для большинства стран, желающих стать членами объединения, сказал в беседе с RT профессор Дипломатической академии МИД РФ Владимир Винокуров.

Российская делегация на саммите БРИКС

AP

© Russian Foreign Ministry Press Service

«Уверен, что они подходят для большинства стран, которые высказали желание присоединиться к этой организации. Все они полны решимости избавиться от неоколониализма и коллективного давления с Запада во главе с США и работать в составе организации, которая выступает за построение более справедливого мирового порядка», — подчеркнул эксперт.

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Владимир Винокуров считает, что БРИКС будет расширен за счёт нескольких государств из разных регионов.

«Стоит ожидать принятия в организацию страны Персидского залива, скорее всего Саудовской Аравии. Возможно, России удастся добиться включения в состав членов БРИКС Белоруссии. Это может быть и Вьетнам, и Эфиопию указывают в числе вероятных кандидатов. Сейчас сложно что-то сказать. Мы ещё не знаем критериев, а их много. Критерий региональной принадлежности здесь не работает, как в любой международно-правительственной организации, но есть другие требования: экономического, политического характера», — пояснил профессор.

Расширение БРИКС станет положительным фактором в плане стабилизации глобальной геополитической обстановки, отметил Владимир Винокуров.

«Ясно, что любое увеличение количества постоянных членов организации будет только на пользу новому будущему миропорядку, мироустройству всей архитектуры международной безопасности. Ну, и в частности, нельзя не сказать о России: она в этой ситуации выигрывает, как и Китай, как и Индия», — отметил собеседник RT.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что расширение БРИКС и положения, определяющие его, должны работать на укрепление внутреннего единства содружества. Он также предположил, какие страны могут присоединиться к организации.

«Я думаю, что Аргентина, Египет и Саудовская Аравия — самые вероятные кандидаты, а в следующую волну расширения в 2024 году будет принят Иран», — спрогнозировал политолог.

Расширение БРИКС — это положительный момент для всех причастных, однако страны объединения должны поддерживать внутреннее единство по целому ряду вопросов, чтобы организация была эффективной, добавил эксперт.

«Им придётся решать очень много вопросов в так называемой зоне высокого политического напряжения. То, насколько они в этой зоне смогут быть едиными, смогут отстаивать и создавать общую позицию, на сегодняшний момент сказать трудно. Поэтому БРИКС предстоит пройти определённую трансформацию и стать более единым и монолитным союзом в рамках некоторых сложных геополитических вопросов», — заключил эксперт.