«Площадка для построения многополярного мира»: заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны
- Символика БРИКС
- РИА Новости
- © Александр Гальперин
Министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор заявила журналистам, что заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны.
«Перспектива членства в БРИКС вызывает огромный интерес, поскольку страны Глобального Юга ищут альтернативы в многополярном мире. Свою заинтересованность во вступлении в БРИКС официально выразили лидеры 23 стран, и ещё многие другие в неофициальном порядке спрашивали о возможности членства», — сказала Пандор.
По словам главы МИД ЮАР, Претория расценивает заинтересованность во вступлении в объединение «как признание голоса БРИКС в качестве защитника интересов стран Глобального Юга».
Глава МИД ЮАР обнародовала полный список государств, которые рассчитывают присоединиться к БРИКС. В их числе страны Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока: Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Венесуэла, Вьетнам, Куба, Гондурас, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, ОАЭ, Эфиопия.
Как отметила глава МИД ЮАР, модель и принципы расширения БРИКС будут обсуждаться участниками саммита, который состоится 22—24 августа в Йоханнесбурге. Ожидается, что он соберёт представителей не менее 34 стран. Российскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.
- Министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор
- AFP
- © RODGER BOSCH
«Будучи председателем БРИКС, ЮАР продолжает проводить обсуждения по вопросам о членстве, в которых наблюдается значительное сходство мнений о возможных моделях расширения, а также о руководящих принципах, стандартах, критериях и процедурах. Мы продолжаем проводить встречи, чтобы двигаться к консенсусу, и надеемся, что на саммите будут отмечены конкретные успехи», — добавила Пандор.
В середине июля посол по особым поручениям в МИД ЮАР, шерпа БРИКС от республики Анил Суклал сообщил, что в перспективе количество участников объединения может превысить 50. По мнению дипломата, БРИКС «следует рассматривать как катализатор перемен к лучшему в мире».
С 2010 года БРИКС (BRICS) объединяет пять стран: Бразилию, Россию, Индию, КНР и ЮАР. Пятёрка этих государств занимает почти 30% территории земного шара. На их долю приходится более четверти мирового ВВП.
На повестке — расширение
Одной из последних стран, подавших заявку на вступление в БРИКС, является Венесуэла. Как заявил в начале августа президент Николас Мадуро, объединение играет лидирующую роль в строительстве нового мироустройства и «открывает динамичный путь к многополярному миру».
«Венесуэла сделала своё предложение об участии в БРИКС, мы надеемся, что оно получит положительную оценку Китая, Бразилии, Индии, Южной Африки и России. Мы ожидаем положительного ответа, чтобы Венесуэла скорее смогла с радостью принять участие в работе БРИКС, чтобы учиться, поддерживать и помогать», — сказал Мадуро.
Как отметила позже вице-президент Венесуэлы Делси Родригес, после присоединения Каракас «поставит на службу комиссии по энергетике БРИКС крупнейшие в мире запасы нефти» и будет содействовать «строительству многополярного мира».
«Мир, в котором одна держава, находящаяся в упадке, претендует быть хозяином планеты и отдавать приказы другим странам, не может существовать, и этому миру уже пришёл конец», — подчеркнула Родригес.
Также на прошлой неделе о планах присоединиться к БРИКС сообщили представители Боливии. Так, посол Боливии в РФ Мария Луиса Рамос Урсагасте в комментарии ТАСС назвала объединение подходящей площадкой для построения многополярного мира.
«Сейчас в мире идут бурные перемены. Особенно они связаны с возникновением многополярного мира. И мы считаем, что именно БРИКС является той площадкой, где мы сможем как раз моделировать, строить этот многополярный мир, потому что есть демократический диалог и появляются новые организации и институции», — цитирует агентство Урсагасте.
Возможность расширения была зафиксирована в Пекинской декларации, принятой в июне прошлого года. В документе заявлена готовность «продолжать определять чёткие приоритеты нашего сотрудничества на основе консенсуса и делать наше стратегическое партнёрство более эффективным, практическим и направленным на достижение результатов».
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«Мы поддерживаем продолжение обсуждения между странами — участницами БРИКС процесса расширения БРИКС. Мы подчёркиваем необходимость прояснения руководящих принципов, стандартов, критериев и процедур для этого процесса по каналу шерп/сушерп стран БРИКС на основе всесторонних консультаций и консенсуса», — говорится в Пекинской декларации.
Вместе с тем на данный момент, как недавно пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, вопрос расширения является предметом дискуссий. В Кремле полагают, что нюансы данного процесса будут обсуждаться на предстоящем саммите в Йоханнесбурге.
«Действительно, тематика расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня, в том числе в повестке дня грядущего саммита... В рамках БРИКС существуют определённые нюансы, нюансы среди членов по теме расширения, все эти нюансы будут обсуждаться в ходе предстоящего саммита», — сказал журналистам 1 августа Песков.
На сегодняшний день известно, что идею расширения БРИКС однозначно поддерживают в Китае. Как сообщил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с Сергеем Лавровым 7 августа, увеличение числа участников БРИКС является «естественной тенденцией, которую необходимо учитывать».
Ван И подчеркнул, что Пекин вместе с Россией и другими партнёрами по БРИКС готов «содействовать здоровому и бурному развитию объединения».
В Нью-Дели тоже не возражают против идеи расширения. В начале августа официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что страна якобы выступает против расширения. По словам дипломата, нынешние участники БРИКС обсуждают стандарты, критерии и процедурные моменты этого процесса.
По данным западных агентств, не поддерживает увеличение числа участников объединения Бразилия. Однако официальных комментариев этой информации нет.
- Флаги пятёрки БРИКС
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Как заявил в беседе с RT политолог Андрей Суздальцев, вероятно, Бразилия опасается «размывания» БРИКС в случае форсированного увеличения количества членов. В связи с этим, с точки зрения этой южноамериканской страны, объединение имеет смысл расширять с сохранением особой роли пятёрки, которая стояла у истоков.
«Логика Бразилии в том, что пять стран сейчас находят между собой компромисс, а когда их будет много, то делать это априори будет куда тяжелее. Поэтому Бразилия обсуждает вариант, когда основатели, пять стран, будут играть главную роль, как, например, основатели ООН в вопросе безопасности», — пояснил Суздальцев.
Новая система международных отношений
В беседе с RT заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин предположил, что в пятёрке БРИКС вряд ли существуют серьёзные разногласия по поводу принятия в ряды новых членов. По мнению эксперта, дискуссии идут по вопросу выработки свода условий для кандидатов на вступление.
«Сейчас скорее важен вопрос критериев. Он стоит на повестке дня. А так БРИКС открыто к расширению. Объединение создавалось с тем, чтобы были представлены разные континенты, разные конфессии и разные политические модели. Скорее всего, при расширении пятёрка стремится избежать интеграции стран, которые имеют серьёзные конфликты друг с другом, чтобы свои распри они не принесли в объединение», — рассуждает Козюлин.
Как считает эксперт, желающих вступить в ряды БРИКС много, поэтому «отбор должен быть очень скрупулёзный и подробный, детальный, с учётом мнения всех участников».
«Опасения, о которых пишут в СМИ, могут касаться того, чтобы БРИКС при расширении не потеряло своих исконных преимуществ. Речь идёт о принципе консенсуса, принципе равенства мнений независимо от экономической и военной мощи», — сказал Козюлин.
Собеседник RT напомнил, что БРИКС не имеет устава. Его главными особенностями остаются «добровольное необременительное участие» и возможность свободно обсуждать насущные мировые проблемы.
Андрей Суздальцев полагает, что именно свободный формат отношений привлекает более двух десятков стран. В таком подходе они ищут альтернативу западному мироустройству, которое практически исключает для государства возможность отстаивать свою точку зрения и национальные интересы.
«К БРИКС и раньше присматривались, но стимулом к развитию, как мне кажется, послужило несколько факторов. Это наша СВО, выход на мировую арену Африки, более активная внешняя политика Китая. БРИКС знаменует переход на новую систему международных отношений, в которых хотят участвовать всё больше незападных стран», — подытожил Суздальцев.
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