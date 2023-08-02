Узнать больше

Reuters: Бразилия выступила против расширения БРИКС

Короткая ссылка
Бразилия — главный противник расширения БРИКС, сообщили три источника из бразильского правительства.
Reuters: Бразилия выступила против расширения БРИКС
  • Gettyimages.ru

Как сообщает Reuters, в стране обеспокоены тем, что альянс потеряет авторитет, если в него допустят другие страны.

«Расширение может превратить блок в нечто другое. Позиция Бразилии была связана со сплочённостью группы и сохранением нашего пространства в группе важных стран», — заявил один из собеседников агентства.

Уточняется, что власти будут придерживаться позиции о постепенном расширении и поддержке регионального баланса с сохранением главенства пяти постоянных членов альянса.

«В какой-то момент Бразилии придётся уступить, потому что мы реалисты, не в нашей природе блокировать что-то. Но это не будет хорошо для нас», — добавил ещё один источник.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что страны БРИКС намерены обсуждать нюансы расширения объединения.

Посол по особым поручениям в МИД ЮАР, шерпа БРИКС от республики Анил Суклал отметил, что организация в процессе расширения может объединить более 50 стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить