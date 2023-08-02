Reuters: Бразилия выступила против расширения БРИКС

Бразилия — главный противник расширения БРИКС, сообщили три источника из бразильского правительства.

Как сообщает Reuters, в стране обеспокоены тем, что альянс потеряет авторитет, если в него допустят другие страны.

«Расширение может превратить блок в нечто другое. Позиция Бразилии была связана со сплочённостью группы и сохранением нашего пространства в группе важных стран», — заявил один из собеседников агентства.

Уточняется, что власти будут придерживаться позиции о постепенном расширении и поддержке регионального баланса с сохранением главенства пяти постоянных членов альянса.

«В какой-то момент Бразилии придётся уступить, потому что мы реалисты, не в нашей природе блокировать что-то. Но это не будет хорошо для нас», — добавил ещё один источник.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее заявил, что страны БРИКС намерены обсуждать нюансы расширения объединения.

Посол по особым поручениям в МИД ЮАР, шерпа БРИКС от республики Анил Суклал отметил, что организация в процессе расширения может объединить более 50 стран.