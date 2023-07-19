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Число членов БРИКС может превысить 50

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Посол по особым поручениям в МИД ЮАР, шерпа БРИКС от республики Анил Суклал заявил, что организация в процессе расширения может объединить более 50 стран.

Об этом информирует ТАСС.

«С расширением БРИКС объединение может увеличиться до более чем 50 стран», — сказал Суклал.

Среди стран, желающих присоединиться к группе, он назвал Египет, ОАЭ, Индонезию и Аргентину.

«БРИКС следует рассматривать как катализатор перемен к лучшему в мире», — добавил шерпа.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что на предстоящем саммите БРИКС будет рассмотрен вопрос расширения состава организации.

Также сообщалось, что Белоруссия передала Бразилии ноту о намерении присоединиться к БРИКС.

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