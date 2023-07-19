Число членов БРИКС может превысить 50
Об этом информирует ТАСС.
«С расширением БРИКС объединение может увеличиться до более чем 50 стран», — сказал Суклал.
Среди стран, желающих присоединиться к группе, он назвал Египет, ОАЭ, Индонезию и Аргентину.
«БРИКС следует рассматривать как катализатор перемен к лучшему в мире», — добавил шерпа.
Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что на предстоящем саммите БРИКС будет рассмотрен вопрос расширения состава организации.
Также сообщалось, что Белоруссия передала Бразилии ноту о намерении присоединиться к БРИКС.