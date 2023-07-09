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Президент ЮАР: на саммите БРИКС рассмотрят вопрос расширения организации

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Президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что на предстоящем саммите БРИКС будет рассмотрен вопрос расширения состава организации.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами. Данную встречу транслировала радиостанция SABC.

«Особенность саммита состоит в том, что очень многие государства проявляют большой интерес к присутствию на нём, а 11 или 12 хотят вступить в БРИКС... Мы рассмотрим этот вопрос. Решения в БРИКС принимаются консенсусом», — цитирует его заявление ТАСС.

Президент ЮАР добавил, что во время саммита также будут рассматриваться текущие вопросы обстановки в мире.

Ранее Рамапоса заявил, что предстоящий саммит БРИКС в Йоханнесбурге в августе состоится в очном формате.

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