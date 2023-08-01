Узнать больше

Песков: в БРИКС намерены обсуждать нюансы расширения объединения

Короткая ссылка
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что страны БРИКС намерены обсуждать нюансы расширения объединения.
Песков: в БРИКС намерены обсуждать нюансы расширения объединения
  • РИА Новости

«Действительно, тематика расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня, в том числе в повестке дня грядущего саммита... В рамках БРИКС существуют определённые нюансы, нюансы среди членов по теме расширения, все эти нюансы будут обсуждаться в ходе предстоящего саммита», — сказал он.

Ранее посол по особым поручениям в МИД ЮАР, шерпа БРИКС от республики Анил Суклал заявил, что организация в процессе расширения может объединить более 50 стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить