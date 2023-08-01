Песков: в БРИКС намерены обсуждать нюансы расширения объединения

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что страны БРИКС намерены обсуждать нюансы расширения объединения.

«Действительно, тематика расширения БРИКС стоит высоко в повестке дня, в том числе в повестке дня грядущего саммита... В рамках БРИКС существуют определённые нюансы, нюансы среди членов по теме расширения, все эти нюансы будут обсуждаться в ходе предстоящего саммита», — сказал он.

Ранее посол по особым поручениям в МИД ЮАР, шерпа БРИКС от республики Анил Суклал заявил, что организация в процессе расширения может объединить более 50 стран.