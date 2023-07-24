Россия предложила БРИКС создать отдельный модуль для российской орбитальной станции
- РИА Новости
- © Антон Денисов
«Хотелось бы предложить партнёрам по БРИКС... объединив усилия, создать полноценный модуль, который, находясь в составе РОС, позволил бы странам БРИКС использовать возможности низкой околоземной орбиты для реализации своих национальных космических программ», — цитирует его РИА Новости.
По словам Борисова, российская орбитальная станция станет следующим шагом в развитии пилотируемой космонавтики.
Ранее сообщалось, что отбор космонавтов для полётов на РОС впервые пройдёт в 2023—2024 годах.
В пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина заявили, что экипаж перспективной российской орбитальной станции (РОС) в первое время будет состоять из двух космонавтов.
Сообщалось, что российская компания SR Space вместе с холдингом Т1 планируют запустить первую в России частную ракету за верхнюю границу атмосферы.