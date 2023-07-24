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Россия предложила БРИКС создать отдельный модуль для российской орбитальной станции

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Российская сторона предложила БРИКС создать отдельный специализированный модуль для российской орбитальной станции, где страны могли бы проводить научные исследования, заявил глава «Роскосмоса» Юрий Борисов.
Россия предложила БРИКС создать отдельный модуль для российской орбитальной станции
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

«Хотелось бы предложить партнёрам по БРИКС... объединив усилия, создать полноценный модуль, который, находясь в составе РОС, позволил бы странам БРИКС использовать возможности низкой околоземной орбиты для реализации своих национальных космических программ», — цитирует его РИА Новости.

По словам Борисова, российская орбитальная станция станет следующим шагом в развитии пилотируемой космонавтики.

Ранее сообщалось, что отбор космонавтов для полётов на РОС впервые пройдёт в 2023—2024 годах.

В пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) имени Ю.А. Гагарина заявили, что экипаж перспективной российской орбитальной станции (РОС) в первое время будет состоять из двух космонавтов.

Сообщалось, что российская компания SR Space вместе с холдингом Т1 планируют запустить первую в России частную ракету за верхнюю границу атмосферы. 

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