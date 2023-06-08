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Отбор космонавтов для полётов на РОС впервые пройдёт в 2023—2024 годах

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Впервые отбирать космонавтов для полётов на перспективную Российскую орбитальную станцию РОС планируют в 2023—2024 годах.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

«Первый целенаправленный отбор космонавтов для полётов на РОС планируется провести в 2023—2024 годах», — говорится в сообщении.

Отмечается, что действующие космонавты «Роскосмоса» также примут участие в полётах на новую станцию.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что российский лидер Владимир Путин одобрил все предложения «Роскосмоса» по созданию отечественной орбитальной станции.

Также российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что России для сохранения своих позиций необходимо ускоренно нарастить число спутников.

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