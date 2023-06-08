Отбор космонавтов для полётов на РОС впервые пройдёт в 2023—2024 годах
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина.
«Первый целенаправленный отбор космонавтов для полётов на РОС планируется провести в 2023—2024 годах», — говорится в сообщении.
Отмечается, что действующие космонавты «Роскосмоса» также примут участие в полётах на новую станцию.
Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что российский лидер Владимир Путин одобрил все предложения «Роскосмоса» по созданию отечественной орбитальной станции.
Также российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что России для сохранения своих позиций необходимо ускоренно нарастить число спутников.