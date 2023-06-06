Мишустин заявил, что России нужно ускоренно нарастить число спутников более чем до тысячи
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«Для сохранения позиций нам надо сконцентрировать усилия по целому ряду направлений. Прежде всего ускоренно нарастить число наших спутников до более чем тысячи», — отметил Мишустин.
По его словам, основой станет проект «Сфера» и к данной работе предстоит привлечь частный бизнес.
Важно также продолжать пилотируемую программу, создавая российскую орбитальную станцию, добавил премьер.
31 мая гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил о необходимости создания к 2026 году завода по серийному производству спутников в России.
По его словам, для этого необходимо создать современное производство, в основе которого — стандартизация, унификация, тиражирование технических решений и новые принципы логистики.