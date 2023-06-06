Мишустин заявил, что России нужно ускоренно нарастить число спутников более чем до тысячи

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что России для сохранения своих позиций необходимо ускоренно нарастить число спутников.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Для сохранения позиций нам надо сконцентрировать усилия по целому ряду направлений. Прежде всего ускоренно нарастить число наших спутников до более чем тысячи», — отметил Мишустин.

По его словам, основой станет проект «Сфера» и к данной работе предстоит привлечь частный бизнес.

Важно также продолжать пилотируемую программу, создавая российскую орбитальную станцию, добавил премьер.

31 мая гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил о необходимости создания к 2026 году завода по серийному производству спутников в России.

По его словам, для этого необходимо создать современное производство, в основе которого — стандартизация, унификация, тиражирование технических решений и новые принципы логистики.