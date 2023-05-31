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Борисов: необходимо создать к 2026 году завод по серийному производству спутников в России

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Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил о необходимости создания к 2026 году завода по серийному производству спутников в России.
Борисов: необходимо создать к 2026 году завод по серийному производству спутников в России
  • globallookpress.com

Соответствующее заявление он сделал в рамках заседания Совета молодых учёных и специалистов «Роскосмоса».

«Не нужно изобретать велосипед, нужно строить завод в России, чтобы иметь производственный актив на рубеже 2025—2026 годов, чтобы можно было серийно выпускать около 250 спутников в год, что сейчас нам и нужно», — приводятся его слова на сайте госкорпорации.

Борисов подчеркнул, что для этого необходимо создать современное производство, в основе которого — стандартизация, унификация, тиражирование технических решений и новые принципы логистики.

Ранее в «Роскосмосе» сообщили, что Россия впервые развернула полную группировку гидрометеорологических космических аппаратов на геостационарной орбите.

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