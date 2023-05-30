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Россия развернула полную группировку гидрометеорологических космических аппаратов

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В «Роскосмосе» сообщили, что Россия впервые развернула полную группировку гидрометеорологических космических аппаратов на геостационарной орбите.
Россия развернула полную группировку гидрометеорологических космических аппаратов
  • РИА Новости

Отмечается, что космический аппарат «Электро-Л» №4 начал использоваться по целевому назначению.

«Таким образом, впервые в истории отечественной космонавтики на геостационарной орбите полностью развёрнута группировка гидрометеорологической космической системы «Электро» в составе трёх спутников», — говорится в заявлении.

В начале мая стало известно, что новый спутник для решения задач гидрометеорологического обеспечения, мониторинга климата и окружающей среды «Метеор-М» № 2-3 доставили на космодром Восточный.

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