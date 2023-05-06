«Роскосмос»: новый спутник для мониторинга климата Земли доставлен на космодром Восточный

Новый спутник для решения задач гидрометеорологического обеспечения, мониторинга климата и окружающей среды «Метеор-М» № 2-3 доставили на космодром Восточный, сообщает «Роскосмос».

«Спутник будет готовиться к запуску ракетой «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат», — говорится в сообщении.

Данный спутник предназначен для изучения природных ресурсов Земли, контроля гелиогеофизической обстановки в околоземном космическом пространстве, а также для получения информации с автоматических измерительных платформ сбора данных.

Ранее глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что госкорпорация планирует к 2025 году выйти на производство от 250 до 300 спутников в год.