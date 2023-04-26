Борисов заявил о необходимости выйти на производство до 300 спутников в год к 2025 году

«Роскосмос» планирует к 2025 году выйти на производство от 250 до 300 спутников в год, сообщил глава космической госкорпорации Юрий Борисов на марафоне «Знание».

«Мы должны научиться выпускать серийное, то необходимое количество спутников для космических группировок, которое необходимо для экономики нашей страны. По нашим планам мы собираемся к 2025 году, это не быстрый, к сожалению, процесс, выйти на выпуск около 250, желательно 300 спутников в год, а к 2030 году уж по крайней мере спутник в день надо гарантированно уметь делать», — сказал Борисов.

Это позволит России находиться в мировом тренде, сегодня над этим работает «Роскосмос», отметил он.

Такой переход потребует изменений модели производства, это логистика, стандартизация решений, бессбойная работа кооперации, сказал Борисов.

Ранее Юрий Борисов высказался в пользу создания совместных спутниковых группировок с БРИКС или ШОС.