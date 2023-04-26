Борисов заявил о необходимости выйти на производство до 300 спутников в год к 2025 году
«Мы должны научиться выпускать серийное, то необходимое количество спутников для космических группировок, которое необходимо для экономики нашей страны. По нашим планам мы собираемся к 2025 году, это не быстрый, к сожалению, процесс, выйти на выпуск около 250, желательно 300 спутников в год, а к 2030 году уж по крайней мере спутник в день надо гарантированно уметь делать», — сказал Борисов.
Это позволит России находиться в мировом тренде, сегодня над этим работает «Роскосмос», отметил он.
Такой переход потребует изменений модели производства, это логистика, стандартизация решений, бессбойная работа кооперации, сказал Борисов.
Ранее Юрий Борисов высказался в пользу создания совместных спутниковых группировок с БРИКС или ШОС.