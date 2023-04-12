Борисов: Путин одобрил все идеи «Роскосмоса» по созданию отечественной орбитальной станции

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что российский лидер Владимир Путин одобрил все предложения «Роскосмоса» по созданию отечественной орбитальной станции.

Об этом Борисов заявил в ходе торжественного мероприятия в Кремле, посвящённого Дню космонавтики. Его слова приводит РИА Новости.

Глава госкорпорации напомнил, что 12 апреля состоялась встреча с президентом.

«Он одобрил наши предложения по российской орбитальной станции и готовности к переходу к массовому производству спутников», — сказал Борисов.

Ранее Путин заявил, что Россия впервые в новейшей истории провела 100 безаварийных космических пусков подряд, это говорит о том, что отрасль уверенно встаёт на ноги.