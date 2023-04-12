Борисов: Путин одобрил все идеи «Роскосмоса» по созданию отечественной орбитальной станции

Короткая ссылка
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов заявил, что российский лидер Владимир Путин одобрил все предложения «Роскосмоса» по созданию отечественной орбитальной станции.
Борисов: Путин одобрил все идеи «Роскосмоса» по созданию отечественной орбитальной станции
  • РИА Новости

Об этом Борисов заявил в ходе торжественного мероприятия в Кремле, посвящённого Дню космонавтики. Его слова приводит РИА Новости.

Глава госкорпорации напомнил, что 12 апреля состоялась встреча с президентом.

«Он одобрил наши предложения по российской орбитальной станции и готовности к переходу к массовому производству спутников», — сказал Борисов.

Ранее Путин заявил, что Россия впервые в новейшей истории провела 100 безаварийных космических пусков подряд, это говорит о том, что отрасль уверенно встаёт на ноги. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить