Путин: 100 безаварийных пусков подряд говорят о развитии космической отрасли России

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Россия впервые в новейшей истории провела 100 безаварийных космических пусков подряд, это говорит о том, что отрасль уверенно встаёт на ноги. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на торжественном вечере в честь Дня космонавтики.
Путин: 100 безаварийных пусков подряд говорят о развитии космической отрасли России
  • РИА Новости

«Отрадно, что наша космическая отрасль последовательно наращивает свой потенциал. Слава Богу, впервые в новейшей истории было проведено 100 безаварийных космических пусков подряд», — цитирует главу государства ТАСС.

Он подчеркнул, что нужно идти дальше и «покорять новые рубежи».

«Покорители космоса сегодня являются для нас примером в решении задач укрепления технологического суверенитета. Нам нужно обязательно продолжать их славные дела и традиции, добиваться таких же ярких исторических успехов, которыми мы все могли бы гордиться», — сказал президент.

9 февраля «Роскосмос» заявил, что с октября 2018 года госкорпорация выполнила 100 безаварийных пусков космических ракет подряд.

46 стартов были выполнены с космодрома Байконур, 36 — с Плесецка, по девять — с космодрома Восточный и из Гвианского космического центра.

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