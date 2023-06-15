В России впервые запустят частную ракету в космос

Российская компания SR Space вместе с холдингом Т1 планируют запустить первую в России частную ракету за верхнюю границу атмосферы — линию Кармана.

«Российская частная космическая компания SR Space совместно с российским ИТ-холдингом Т1 осуществят первый в России запуск суборбитальной ракеты частной компании на высоту более 100 км», — говорится в заявлении в Telegram.

Отмечается, что соглашение подписано в рамках ПМЭФ-2023. Запуск планируют провести до конца текущего года.

Ранее в «Роскосмосе» заявили, что следующий выход российских космонавтов в открытый космос состоится 22 июня.