В России впервые запустят частную ракету в космос
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«Российская частная космическая компания SR Space совместно с российским ИТ-холдингом Т1 осуществят первый в России запуск суборбитальной ракеты частной компании на высоту более 100 км», — говорится в заявлении в Telegram.
Отмечается, что соглашение подписано в рамках ПМЭФ-2023. Запуск планируют провести до конца текущего года.
Ранее в «Роскосмосе» заявили, что следующий выход российских космонавтов в открытый космос состоится 22 июня.