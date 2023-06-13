Российские космонавты выйдут в открытый космос 22 июня

Следующий выход российских космонавтов в открытый космос состоится 22 июня, заявили в «Роскосмосе».

«9—12 июня по программе полёта российского сегмента станции выполнены... подготовка к выходу в открытый космос (ВКД-59) по российской программе, запланированному на 22 июня», — говорится в сообщении госкорпорации.

Ранее сообщалось, что первые экипажи российской орбитальной станции будут состоять из двух космонавтов.

Впервые отбирать космонавтов для полётов на перспективную российскую орбитальную станцию планируют в 2023—2024 годах.