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Российские космонавты выйдут в открытый космос 22 июня

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Следующий выход российских космонавтов в открытый космос состоится 22 июня, заявили в «Роскосмосе».
Российские космонавты выйдут в открытый космос 22 июня
  • РИА Новости

«9—12 июня по программе полёта российского сегмента станции выполнены... подготовка к выходу в открытый космос (ВКД-59) по российской программе, запланированному на 22 июня», — говорится в сообщении госкорпорации.

Ранее сообщалось, что первые экипажи российской орбитальной станции будут состоять из двух космонавтов.

Впервые отбирать космонавтов для полётов на перспективную российскую орбитальную станцию планируют в 2023—2024 годах.

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