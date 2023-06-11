Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Первые экипажи Российской орбитальной станции будут состоять из двух космонавтов

Короткая ссылка
В пресс-службе Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина сообщили, что экипаж перспективной Российской орбитальной станции в первое время будет включать двух космонавтов.

Об этом информирует ТАСС.

В связи с этим, как отметили в ЦПК, на РОС каждый член экипажа будет иметь более широкий набор обязанностей и областей ответственности, чем на МКС.

«Это соответствующим образом отразится и на подготовке космонавтов», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что отбор космонавтов для полётов на РОС впервые пройдёт в 2023—2024 годах.

Также поступала информация, что после запуска китайского корабля «Шэньчжоу-16» был побит рекорд по количеству человек, одновременно находящихся на орбите Земли: их число достигло 17.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить