Первые экипажи Российской орбитальной станции будут состоять из двух космонавтов
Об этом информирует ТАСС.
В связи с этим, как отметили в ЦПК, на РОС каждый член экипажа будет иметь более широкий набор обязанностей и областей ответственности, чем на МКС.
«Это соответствующим образом отразится и на подготовке космонавтов», — сказали в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что отбор космонавтов для полётов на РОС впервые пройдёт в 2023—2024 годах.
Также поступала информация, что после запуска китайского корабля «Шэньчжоу-16» был побит рекорд по количеству человек, одновременно находящихся на орбите Земли: их число достигло 17.