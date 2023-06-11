Первые экипажи Российской орбитальной станции будут состоять из двух космонавтов

В пресс-службе Центра подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина сообщили, что экипаж перспективной Российской орбитальной станции в первое время будет включать двух космонавтов.

Об этом информирует ТАСС.

В связи с этим, как отметили в ЦПК, на РОС каждый член экипажа будет иметь более широкий набор обязанностей и областей ответственности, чем на МКС.

«Это соответствующим образом отразится и на подготовке космонавтов», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что отбор космонавтов для полётов на РОС впервые пройдёт в 2023—2024 годах.

Также поступала информация, что после запуска китайского корабля «Шэньчжоу-16» был побит рекорд по количеству человек, одновременно находящихся на орбите Земли: их число достигло 17.