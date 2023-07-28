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Bloomberg: Индия и Бразилия выступают против призыва расширить БРИКС

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Индия и Бразилия выступают против призыва Китая расширить БРИКС. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.
Bloomberg: Индия и Бразилия выступают против призыва расширить БРИКС
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

Отмечается, что страны выдвинули возражения на переговорах по подготовке к саммиту в Йоханнесбурге в следующем месяце.

По словам официальных лиц, Индия и Бразилия хотят использовать саммит для обсуждения возможного привлечения дополнительных стран со статусом наблюдателя. 

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что страны БРИКС работают в интересах друг друга, а не против кого-то. По его словам, это касается также финансовой сферы.

В настоящее время более 20 стран официально подали заявки на вступление в БРИКС.

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