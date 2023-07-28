Bloomberg: Индия и Бразилия выступают против призыва расширить БРИКС

Индия и Бразилия выступают против призыва Китая расширить БРИКС. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники.

Отмечается, что страны выдвинули возражения на переговорах по подготовке к саммиту в Йоханнесбурге в следующем месяце.

По словам официальных лиц, Индия и Бразилия хотят использовать саммит для обсуждения возможного привлечения дополнительных стран со статусом наблюдателя.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что страны БРИКС работают в интересах друг друга, а не против кого-то. По его словам, это касается также финансовой сферы.

В настоящее время более 20 стран официально подали заявки на вступление в БРИКС.