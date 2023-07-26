Российский президент Владимир Путин заявил, что страны БРИКС работают в интересах друг друга, а не против кого-то.

Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе встречи с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф.

«Члены нашей организации БРИКС не дружат против кого-то, они работают в интересах друг друга», — отметил президент.

Он уточнил, что это касается также финансовой сферы.

Также Путин призвал банк БРИКС сыграть роль в развитии расчётов в национальных валютах.

По словам российского лидера, в мировой финансовой сфере доллар используется в качестве инструмента политической борьбы.