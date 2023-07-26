Путин призвал банк БРИКС сыграть роль в развитии расчётов в национальных валютах

Президент России Владимир Путин заявил, что расчёты в национальных валютах между странами БРИКС расширяются и Новый банк развития БРИКС мог бы в этом вопросе сыграть свою роль.

Об этом он заявил в беседе с главой финансового учреждения Дилмой Русеф.

«Знаем, что стоит вопрос о ликвидности банка, есть некоторые идеи... Между нашими странами БРИКС развиваются отношения в национальных валютах, расчёты увеличиваются. Мне кажется, банк тоже мог бы сыграть роль в развитии направления совместной работы», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что бразильская сторона намерена поднять вопрос об отказе от доллара в межгосударственных расчётах на саммите БРИКС.