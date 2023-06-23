Бразилия намерена поднять вопрос о дедолларизации на саммите БРИКС

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что бразильская сторона намерена поднять вопрос об отказе от доллара в межгосударственных расчётах на предстоящем в сентябре саммите БРИКС.

Соответствующее заявление он сделал в ходе парижского саммита по новому глобальному финансовому пакту.

В частности, он выразил непонимание факта, почему Бразилии и Аргентине надо торговать в долларах, а не в национальных валютах.

«Почему Бразилия и Китай не могут торговать в своих валютах? Вопрос, почему мне нужно покупать доллары, стоит у меня на повестке дня. И если это будет зависеть от меня и только от меня, то мы обсудим это на следующей встрече БРИКС, которая состоится 28 сентября», — цитирует его ТАСС.

Ранее замглавы МИД России Александр Панкин выразил уверенность, что процесс дедолларизации уже запущен, рано или поздно доминирование этой валюты в мире закончится.