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Путин заявил об использовании в мире доллара в качестве инструмента политической борьбы

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Российский президент Владимир Путин заявил, что в мировой финансовой сфере доллар используется в качестве инструмента политической борьбы.

Соответствующее заявление российский лидер сделал в ходе встречи с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф.

Путин отметил, что важно развивать данный финансовый институт БРИКС.

«В сегодняшних условиях это сделать непросто, имея в виду то, что происходит в мировых финансах, и использование доллара в качестве инструмента политической борьбы», — сказал президент.

Ранее ЦБ сообщил о росте доли рубля и юаня во внешнеторговых операциях России.

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