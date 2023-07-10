ЦБ сообщил о росте доли рубля и юаня во внешнеторговых операциях России

Доля рубля и юаня во внешнеторговых операциях России в мае текущего года увеличилась. Об этом заявили в пресс-службе Центробанка.

Доля юаня во внешнеторговых операциях в мае текущего года достигла 25%, увеличившись в денежном выражении с $7,4 до $8,4 млрд, передаёт ТАСС.

Также доля рубля в этих операциях выросла до 39%, в то время как объём доллара и евро сократился до 33% и 35% соответственно.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия наращивает товарооборот в национальных валютах с Китаем и другими государствами Шанхайской организации сотрудничества.

По словам президента, на сегодняшний день уже более 80% коммерческих сделок Москва и Пекин проводят в рублях и юанях.