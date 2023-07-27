Председатель Афрокома Морозов заявил, что около десяти стран Африки подали заявки в БРИКС за год
- РИА Новости
«Они хотят участвовать в новых политических решениях строящегося мира. И это можно сделать, заложить основы именно здесь, на саммите в Петербурге», — сказал Морозов.
По его словам, мир кардинально изменился.
«Мы сегодня видим, как рушится однополярный мир, и на его обломках формируется мир многополярный с участием наших африканских партнёров», — заявил Морозов.
Ранее президент Союза Коморских Островов и председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил в интервью RT на полях саммита Россия — Африка, что Россия поддерживала африканцев, когда у них были проблемы.