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Председатель Афрокома Морозов заявил, что около десяти стран Африки подали заявки в БРИКС за год

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Председатель координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (Афроком) Игорь Морозов в интервью RT отметил, что только за последний год около десяти стран Африки подали заявки в БРИКС, потому что они хотят «совершенно новых экономических отношений».
Председатель Афрокома Морозов заявил, что около десяти стран Африки подали заявки в БРИКС за год
  • РИА Новости

«Они хотят участвовать в новых политических решениях строящегося мира. И это можно сделать, заложить основы именно здесь, на саммите в Петербурге», — сказал Морозов.

По его словам, мир кардинально изменился.

«Мы сегодня видим, как рушится однополярный мир, и на его обломках формируется мир многополярный с участием наших африканских партнёров», — заявил Морозов.  

Ранее президент Союза Коморских Островов и председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил в интервью RT на полях саммита Россия — Африка, что Россия поддерживала африканцев, когда у них были проблемы.

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