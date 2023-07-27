Президент Союза Коморских Островов отметил поддержку африканцев со стороны России
- РИА Новости
«Самое главное, что это страна, которая поддерживала африканцев, пока у нас были проблемы. Говорят, что лучшие друзья познаются в беде — в период обретения независимости и когда у нас шла братоубийственная война, Россия всегда была рядом», — сказал он.
По его словам, некоторое время назад начало наблюдаться сокращение сотрудничества.
Ассумани считает, что «пришло время разобраться в этих отношениях, в интересах России, Африки».
Ранее Ассумани заявил, что Африка должна быть представлена в Совете Безопасности ООН.
Также глава Афросоюза поблагодарил Путина за поддержку Африки на международных площадках.