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Президент Союза Коморских Островов отметил поддержку африканцев со стороны России

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Президент Союза Коморских Островов и председатель Африканского союза Азали Ассумани заявил в интервью RT на полях саммита Россия — Африка, что Россия поддерживала африканцев, когда у них были проблемы.
Президент Союза Коморских Островов отметил поддержку африканцев со стороны России
  • РИА Новости

«Самое главное, что это страна, которая поддерживала африканцев, пока у нас были проблемы. Говорят, что лучшие друзья познаются в беде — в период обретения независимости и когда у нас шла братоубийственная война, Россия всегда была рядом», — сказал он.

По его словам, некоторое время назад начало наблюдаться сокращение сотрудничества.

Ассумани считает, что «пришло время разобраться в этих отношениях, в интересах России, Африки».

Ранее Ассумани заявил, что Африка должна быть представлена в Совете Безопасности ООН.

Также глава Афросоюза поблагодарил Путина за поддержку Африки на международных площадках.

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