Глава Афросоюза поблагодарил Путина за поддержку Африки на международных площадках
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«Мы благодарны президенту Путину, потому что он поддерживает нас в G20, а также поддерживает нас, чтобы у нас было постоянное место на уровне Совета Безопасности ООН», — цитирует его РИА Новости.
По словам Ассумани, Африка должна «получить слово» на мировых площадках в эпоху многополярности. Он подчеркнул, что у континента есть своё мнение.
Ранее Путин начал встречу с Ассумани, а также с председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.
После этих переговоров президент выступит на пленарном заседании форума, также у него состоится ряд двусторонних и многосторонних мероприятий.
Владимир Путин в пятницу, 28 июля, по итогам форума и саммита Россия — Африка выступит с заявлением для СМИ.