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Глава Афросоюза поблагодарил Путина за поддержку Африки на международных площадках

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Президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поддержку в продвижении интересов Африканского континента на международных площадках.
Глава Афросоюза поблагодарил Путина за поддержку Африки на международных площадках
  • Gettyimages.ru

«Мы благодарны президенту Путину, потому что он поддерживает нас в G20, а также поддерживает нас, чтобы у нас было постоянное место на уровне Совета Безопасности ООН», — цитирует его РИА Новости.

По словам Ассумани, Африка должна «получить слово» на мировых площадках в эпоху многополярности. Он подчеркнул, что у континента есть своё мнение.

Ранее Путин начал встречу с Ассумани, а также с председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

После этих переговоров президент выступит на пленарном заседании форума, также у него состоится ряд двусторонних и многосторонних мероприятий.

Владимир Путин в пятницу, 28 июля, по итогам форума и саммита Россия — Африка выступит с заявлением для СМИ.

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