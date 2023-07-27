Глава Афросоюза поблагодарил Путина за поддержку Африки на международных площадках

Президент Союза Коморских Островов, председатель Африканского союза Азали Ассумани поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поддержку в продвижении интересов Африканского континента на международных площадках.

«Мы благодарны президенту Путину, потому что он поддерживает нас в G20, а также поддерживает нас, чтобы у нас было постоянное место на уровне Совета Безопасности ООН», — цитирует его РИА Новости.

По словам Ассумани, Африка должна «получить слово» на мировых площадках в эпоху многополярности. Он подчеркнул, что у континента есть своё мнение.

Ранее Путин начал встречу с Ассумани, а также с председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.

После этих переговоров президент выступит на пленарном заседании форума, также у него состоится ряд двусторонних и многосторонних мероприятий.

Владимир Путин в пятницу, 28 июля, по итогам форума и саммита Россия — Африка выступит с заявлением для СМИ.