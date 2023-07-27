Путин начал переговоры с представителями делегаций стран Африки
- РИА Новости
«Уважаемые господин президент, господин председатель, я рад нашей новой встрече», — сказал он.
Данное мероприятие является первым с участием российского лидера в день открытия саммита Россия — Африка.
После этих переговоров президент выступит на пленарном заседании форума, также у него состоится ряд двусторонних и многосторонних мероприятий.
Владимир Путин в пятницу, 28 июля, по итогам форума и саммита Россия — Африка выступит с заявлением для СМИ.