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Путин начал переговоры с представителями делегаций стран Африки

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Российский президент Владимир Путин начал встречу с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани, а также с председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом.
Путин начал переговоры с представителями делегаций стран Африки
  • РИА Новости

«Уважаемые господин президент, господин председатель, я рад нашей новой встрече», — сказал он.

Данное мероприятие является первым с участием российского лидера в день открытия саммита Россия — Африка.

После этих переговоров президент выступит на пленарном заседании форума, также у него состоится ряд двусторонних и многосторонних мероприятий.

Владимир Путин в пятницу, 28 июля, по итогам форума и саммита Россия — Африка выступит с заявлением для СМИ.

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