МИД ЮАР: лидеры 23 стран официально выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС

Лидеры 23 стран официально изъявили желание вступить в БРИКС.

Об этом сообщила глава МИД ЮАР Наледи Пандор.

«Мы получили официальные выражения заинтересованности от лидеров 23 стран о вступлении в БРИКС и ещё больше неофициальных запросов о возможностях членства в БРИКС», — цитирует её РИА Новости.

Наледи отметила, что такая высокая заинтересованность подтверждает статус БРИКС как передовой организации.

Ранее Пандор заявила, что президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса пригласил лидеров 67 африканских стран и Глобального Юга, а также 20 представителей организаций на встречи в рамках саммита БРИКС. Отмечается, что не менее 34 стран подтвердили участие.