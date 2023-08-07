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МИД ЮАР: лидеры 23 стран официально выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС

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Лидеры 23 стран официально изъявили желание вступить в БРИКС.
МИД ЮАР: лидеры 23 стран официально выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС
  • РИА Новости

Об этом сообщила глава МИД ЮАР Наледи Пандор.

«Мы получили официальные выражения заинтересованности от лидеров 23 стран о вступлении в БРИКС и ещё больше неофициальных запросов о возможностях членства в БРИКС», — цитирует её РИА Новости.

Наледи отметила, что такая высокая заинтересованность подтверждает статус БРИКС как передовой организации.

Ранее Пандор заявила, что президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса пригласил лидеров 67 африканских стран и Глобального Юга, а также 20 представителей организаций на встречи в рамках саммита БРИКС. Отмечается, что не менее 34 стран подтвердили участие.

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