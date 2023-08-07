МИД ЮАР заявил, что 34 страны подтвердили участие во встречах в рамках саммита БРИКС

Глава южноафриканского МИД Наледи Пандор заявила, что президент Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирил Рамапоса пригласил лидеров 67 африканских стран и Глобального Юга, а также 20 представителей организаций на встречи в рамках саммита БРИКС. Отмечается, что не менее 34 стран подтвердили участие.

Об этом сообщает РИА Новости.

«На данный момент подтверждения были получены из не менее чем 34 стран», — утверждает политик.

Пандор уточнила, что Генсек ООН и представители других организаций были также приглашены на мероприятия.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что будет присутствовать на саммите БРИКС в ЮАР.

Также президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен лично посетить саммит БРИКС.