МИД ЮАР заявил, что 34 страны подтвердили участие во встречах в рамках саммита БРИКС
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«На данный момент подтверждения были получены из не менее чем 34 стран», — утверждает политик.
Пандор уточнила, что Генсек ООН и представители других организаций были также приглашены на мероприятия.
Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что будет присутствовать на саммите БРИКС в ЮАР.
Также президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен лично посетить саммит БРИКС.