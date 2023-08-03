Президент Бразилии планирует лично приехать на саммит БРИКС в ЮАР

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен лично посетить саммит БРИКС, который состоится в Южно-Африканской Республике.

Об этом говорится в публикации РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бразильского президента.

«Президент Луис Инасиу Лула да Силва должен посетить Южную Африку для участия в саммите БРИКС, который пройдёт в Йоханнесбурге 22—24 августа», — рассказал представитель пресс-службы.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия примет участие в саммите БРИКС полноценно. На мероприятии будет присутствовать глава МИД Сергей Лавров, а президент Владимир Путин — посредством видеоконференции.