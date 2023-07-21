МИД России: состав саммита БРИКС в Казани будет шире нынешней пятёрки участников
- РИА Новости
- © Антон Денисов
Как сообщает ТАСС, по итогам участия в ежегодной встрече друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова он напомнил, что в 2024 году председательство БРИКС будет у России, саммит пройдёт в Казани.
«Посмотрим, что принесут предстоящие месяцы в плане определения параметров для расширения БРИКС и сколько лидеров государств приедет к нам в Казань, это вопрос открытый. Думаю, что их будет больше нынешней пятёрки», — сказал он.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что бразильская сторона намерена поднять вопрос об отказе от доллара в межгосударственных расчётах на саммите БРИКС.