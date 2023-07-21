Узнать больше

МИД России: состав саммита БРИКС в Казани будет шире нынешней пятёрки участников

Короткая ссылка
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона полагает, что количество участников саммита БРИКС в будущем году в Казани не будет ограничиваться нынешней пятёркой членов объединения.
МИД России: состав саммита БРИКС в Казани будет шире нынешней пятёрки участников
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

Как сообщает ТАСС, по итогам участия в ежегодной встрече друзей Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова он напомнил, что в 2024 году председательство БРИКС будет у России, саммит пройдёт в Казани.

«Посмотрим, что принесут предстоящие месяцы в плане определения параметров для расширения БРИКС и сколько лидеров государств приедет к нам в Казань, это вопрос открытый. Думаю, что их будет больше нынешней пятёрки», — сказал он.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что бразильская сторона намерена поднять вопрос об отказе от доллара в межгосударственных расчётах на саммите БРИКС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить