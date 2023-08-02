«Путь к многополярному миру»: Венесуэла и Боливия надеются на вступление в БРИКС

Президент Венесуэлы Николас Мадуро выразил надежду на то, что на предстоящем саммите БРИКС его страну примут в межгосударственное объединение. По его словам, это нужно Каракасу, чтобы «учиться, поддерживать и помогать». В свою очередь, глава МИД Боливии Рохелио Майта заявил, что и его страна официально уведомила организаторов о желании присоединиться к БРИКС и примет участие в саммите объединения в ЮАР, который пройдёт в Йоханнесбурге 22—24 августа. Ранее о своём намерении вступить в БРИКС уже заявили более 30 стран. По мнению экспертов, это свидетельствует о больших перспективах развития организации и о том, что стратегия Запада по изоляции России, которая является страной — основательницей межгосударственной группы, провалилась.

Венесуэла надеется, что в скором времени станет участницей межгосударственного объединения БРИКС, заявил президент южноамериканский страны Николас Мадуро в эфире телеканала VTV.

«Венесуэла сделала своё предложение об участии в БРИКС, мы надеемся, что оно получит положительную оценку Китая, Бразилии, Индии, Южной Африки и России. Мы ожидаем положительного ответа, чтобы Венесуэла скорее смогла с радостью принять участие в работе БРИКС, чтобы учиться, поддерживать и помогать», — приводит РИА Новости слова Мадуро.

Венесуэльский лидер добавил, что организация намерена рассмотреть вопрос о расширении БРИКС на саммите в Йоханнесбурге (ЮАР) 22—24 августа.

Как подчеркнул Мадуро, БРИКС играет лидирующую роль в строительстве нового мироустройства и «открывает динамичный путь к многополярному миру».

Стоит отметить, что ещё в марте президент Венесуэлы заявил, что во всём мире видят стремление Запада «загнать в угол» РФ и видят провокации, направленные против России, со стороны США и их европейских союзников. А чуть позже, в мае 2023 года, Мадуро впервые заявил о готовности своей страны присоединиться к группе БРИКС.

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В свою очередь, глава МИД Боливии Рохелио Майта заявил 31 июля, что его государство также официально уведомило участников объединения о желании присоединиться к БРИКС и примет участие в августовском саммите организации в ЮАР. По словам Майты, боливийские власти стремятся «к устойчивому и инклюзивному развитию», укрепляя сотрудничество с развивающимися экономиками.

Позднее боливийский дипломат и экономист Хулио Альварадо сообщил РИА Новости, что таким небольшим странам, как Боливия, необходимо наращивать связи со странами — участницами БРИКС, чтобы вести открытую внешнюю политику.

«В случае с БРИКС, где находятся Южная Африка, Россия, Китай и наш большой сосед Бразилия, отношения с этими странами фундаментальны для Боливии... Если говорить о Бразилии, то у нас тысячи километров общей границы. Мы должны сблизить отношения с Бразилией, имея в виду, что это одна из крупных экономик мира. Не говоря уж о России и Китае — двух мировых державах», — отметил Альварадо, добавив, что вступление Боливии в организацию поможет нарастить её присутствие и в Африке.

«Привлечение более широкого круга участников»

Напомним, 23 июня 2022 года лидеры государств БРИКС объявили о намерении расширить объединение за счёт ряда стран, чтобы сделать организацию более инклюзивной. Об этом говорится в Пекинской декларации XIV саммита объединения, которая была опубликована на сайте Кремля.

«В задачу по укреплению и реформированию многосторонней системы входит следующее: сделать инструменты глобального управления более инклюзивными, представительными и с привлечением более широкого круга участников, с тем чтобы способствовать более активному и значимому участию развивающихся и наименее развитых стран, особенно Африки, в глобальных процессах и структурах принятия решений, повысив их приспособленность к современным реалиям», — говорится в документе.

В начале июня текущего года власти ЮАР, председательствующие в БРИКС, сообщили журналистам, что число поступивших заявок на вступление в организацию выросло до 13. В свою очередь, доверенное лицо БРИКС от ЮАР Анил Суклал сообщил, что в целом около 30 государств на формальном и неформальном уровнях заявили об интересе к членству в объединении. Желание присоединиться к экономическому блоку выразили в том числе Аргентина, Иран, Алжир, Тунис, Турция, Саудовская Аравия и Египет. Ожидается, что процедуру расширения БРИКС утвердят к саммиту глав стран организации 22—24 августа.

Как пояснил позднее замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью ТАСС, планы такого количества государств войти в состав группы — «это отражение возрастающей и уже очень существенной роли БРИКС на международной арене как объединения единомышленников».

29 июля во время переговоров с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой президент России Владимир Путин выразил уверенность в успешном проведении саммита БРИКС в Южноафриканской Республике. Как подчеркнул российский лидер, он не сомневается, что эта встреча «пройдёт на самом высоком уровне».

Владимир Путин на саммите БРИКС в июне 2022 года

AP

© Mikhail Metzel/Sputnik, Kremlin Pool Photo

«Расширит возможности до фантастических масштабов»

Как отметил заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов, учитывая наличие значительного интереса целого ряда стран к вхождению в БРИКС и масштабы деятельности этой организации, данное объединение имеет все шансы улучшить свои позиции, в том числе «за счёт расширения представительства».

«Учитывая, что в БРИКС входят такие густонаселённые страны, как Индия и Китай, а также другие государства, включая Россию, организация уже фактически представляет интересы половины населения планеты. Но теперь ещё около 30 стран стоят на очереди в БРИКС. И для организации это весьма серьёзное достижение, показатель того, что группа будет расти, что у неё есть множество перспектив развития. Вполне реально, что БРИКС станет некой альтернативой ООН», — заявил Семибратов в разговоре с RT.

По его словам, в условиях попыток Запада изолировать Россию желание целого ряда стран присоединиться к организации БРИКС, которая была создана в рамках Петербургского экономического форума, говорит о провале стратегии западных стран по ограничению возможностей РФ.

«Россия является страной — основательницей БРИКС и по мере развития организации будет всегда в ней играть ключевую роль наряду с Китаем. Мощь БРИКС во многом базируется на достаточно широких военно-политических возможностях РФ и торгово-экономическом прогрессе КНР», — подчеркнул Семибратов.

В свою очередь, как считает сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин, Венесуэла и Боливия стремятся в БРИКС для того, чтобы сблизиться с Россией и Китаем.

«Я думаю, что притяжение этих латиноамериканских стран продиктовано желанием в первую очередь нарастить сотрудничество с РФ и КНР. В частности, Венесуэла является надёжным партнёром России, которая помогла этой стране удержать внутриполитическую ситуацию, когда США поддерживали оппозицию, пытаясь сменить там политический режим», — напомнил аналитик в беседе с RT.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро

AP

© Matias Delacroix

По мнению Блохина, группа БРИКС, по сути, выступает в качестве альтернативы западноцентричным моделям мирового порядка, что также привлекает многие страны, в том числе латиноамериканские.

«БРИКС — это тот формат, благодаря которому можно усилить сотрудничество со странами, которые стоят в авангарде процесса формирования многополярного мира. Увеличение состава участников расширит возможности организации до фантастических масштабов», — отметил эксперт.

Со своей стороны, Евгений Семибратов обратил внимание на необходимость того, чтобы в организации были задействованы многие регионы мира.

«Вне зависимости от того, какие решения будут приняты на предстоящем саммите, БРИКС в любом случае будет расширяться. Данная организация — это достаточно яркий пример не только удачной формы взаимодействия, но и конкретной площадки по урегулированию давних конфликтов и споров, которые существуют в международных отношениях», — заключил аналитик.