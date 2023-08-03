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В МИД Индии назвали неправдой сообщения СМИ, что страна выступает против расширения БРИКС

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Официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи назвал неправдой сообщения СМИ о том, что Индия выступает против расширения БРИКС.
В МИД Индии назвали неправдой сообщения СМИ, что страна выступает против расширения БРИКС
  • РИА Новости
  • © Антон Денисов

«Мы видели некоторые из безосновательных спекуляций — и вы их упомянули, — что у Индии есть возражения против расширения. Это просто-напросто неправда», — цитирует его ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос о соответствующих сообщениях СМИ по теме расширения объединения.

Вместе с этим он добавил, что государства — члены БРИКС обсуждают во внутренних дискуссиях стандарты, критерии и процедуры процесса расширения.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о намерении членов БРИКС вести дискуссию по вопросу расширения объединения.

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