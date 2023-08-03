В МИД Индии назвали неправдой сообщения СМИ, что страна выступает против расширения БРИКС
- РИА Новости
- © Антон Денисов
«Мы видели некоторые из безосновательных спекуляций — и вы их упомянули, — что у Индии есть возражения против расширения. Это просто-напросто неправда», — цитирует его ТАСС.
Таким образом он ответил на вопрос о соответствующих сообщениях СМИ по теме расширения объединения.
Вместе с этим он добавил, что государства — члены БРИКС обсуждают во внутренних дискуссиях стандарты, критерии и процедуры процесса расширения.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о намерении членов БРИКС вести дискуссию по вопросу расширения объединения.