В МИД Индии назвали неправдой сообщения СМИ, что страна выступает против расширения БРИКС

Официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи назвал неправдой сообщения СМИ о том, что Индия выступает против расширения БРИКС.

«Мы видели некоторые из безосновательных спекуляций — и вы их упомянули, — что у Индии есть возражения против расширения. Это просто-напросто неправда», — цитирует его ТАСС.

Таким образом он ответил на вопрос о соответствующих сообщениях СМИ по теме расширения объединения.

Вместе с этим он добавил, что государства — члены БРИКС обсуждают во внутренних дискуссиях стандарты, критерии и процедуры процесса расширения.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о намерении членов БРИКС вести дискуссию по вопросу расширения объединения.