Путин: Рамапоса проявил дипломатическое искусство при обсуждении расширения БРИКС

Российский президент Владимир Путин отметил дипломатическое искусство, которое проявил президент ЮАР Сирил Рамапоса при обсуждении вопросов, касающихся расширения БРИКС.

«Президент Рамапоса проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения БРИКС», — поделился Путин на брифинге в рамках XV саммита организации.

Ранее Рамапоса заявил, что Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия будут приглашены присоединиться к объединению. Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся с 1 января 2024 года.

Также Путин заявил, что вопрос создания единой валюты БРИКС является сложным.