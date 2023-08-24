Путин: Рамапоса проявил дипломатическое искусство при обсуждении расширения БРИКС
«Президент Рамапоса проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения БРИКС», — поделился Путин на брифинге в рамках XV саммита организации.
Ранее Рамапоса заявил, что Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия будут приглашены присоединиться к объединению. Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся с 1 января 2024 года.
Также Путин заявил, что вопрос создания единой валюты БРИКС является сложным.