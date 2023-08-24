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Путин: Рамапоса проявил дипломатическое искусство при обсуждении расширения БРИКС

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Российский президент Владимир Путин отметил дипломатическое искусство, которое проявил президент ЮАР Сирил Рамапоса при обсуждении вопросов, касающихся расширения БРИКС.

«Президент Рамапоса проявил удивительное дипломатическое искусство при согласовании всех позиций, в том числе касающихся расширения БРИКС», — поделился Путин на брифинге в рамках XV саммита организации.

Ранее Рамапоса заявил, что Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия будут приглашены присоединиться к объединению. Полноценное членство новых участников БРИКС начнётся с 1 января 2024 года.

Также Путин заявил, что вопрос создания единой валюты БРИКС является сложным.

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