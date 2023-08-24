Страны БРИКС выступили за мирное решение конфликтов при помощи диалога

Страны БРИКС выступили за мирное разрешение конфликтов при помощи диалога. Об этом говорится в тексте итоговой декларации XV саммита объединения.

Отмечается, что члены БРИКС выражают свою обеспокоенность по поводу вооружённых конфликтов в разных частях мира.

«Мы подчёркиваем нашу приверженность мирному разрешению разногласий и споров при помощи диалога и инклюзивных консультаций», — говорится в документе.

Ранее президент ЮАР Сирил Рамапоса заявил, что Аргентина, Египет, Иран, Эфиопия, ОАЭ и Саудовская Аравия будут приглашены присоединиться к объединению.