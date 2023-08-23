«Выступаем в пользу многополярного миропорядка»: Путин назвал стремление Запада к гегемонии причиной кризиса на Украине

Стремление ряда государств сохранить свою гегемонию в мире стало причиной кризиса на Украине, заявил Владимир Путин на саммите БРИКС. Как подчеркнул президент, действия России в украинском конфликте продиктованы исключительно стремлением положить конец войне, которая была развязана Западом и его сателлитами против людей, живущих в Донбассе.

Владимир Путин заявил, что стремление ряда государств сохранить свою гегемонию послужило причиной кризиса на Украине.

«Я хочу отметить, что именно стремление сохранить свою гегемонию в мире, стремление некоторых стран сохранить эту гегемонию и привело к тяжёлому кризису на Украине», — заявил Путин 23 августа в ходе саммита БРИКС.

Российский лидер напомнил, что с помощью западных стран на Украине был совершён антиконституционный государственный переворот, после чего была развязана война против людей, которые не согласились с этим госпереворотом. «Война жестокая, война на истребление — в течение восьми лет», — сказал Путин.

Президент отметил, что Россия приняла решение поддержать людей, которые борются за свою культуру, за свои традиции, за свой язык, за своё будущее.

«Наши действия на Украине продиктованы только одним: положить конец той войне, которая была развязана Западом и их сателлитами на Украине против людей, живущих в Донбассе», — сказал Путин.

Президент также отметил, что страны БРИКС выступают в пользу формирования многополярного миропорядка, по-настоящему справедливого и основанного на международном праве при соблюдении ключевых принципов Устава ООН.

Фрагмент выступления Владимира Путина на заседании БРИКС в расширенном составе

«Мы против какой бы то ни было гегемонии, пропагандируемой некоторыми странами своей исключительности и основанной на этом постулате новой политики — политики продолжающегося неоколониализма», — заявил российский лидер.

Напомним, Путин развёрнуто высказался о вовлечённости Запада в конфликт на Украине в рамках послания Федеральному собранию, с которым президент выступил в феврале 2023 года. Тогда он заявил, что Запад использует Украину и как таран против России, и как полигон.

«Элиты Запада не скрывают своей цели: нанести, — как они говорят, это прямая речь, — «стратегическое поражение России». Что это значит? Для нас что это такое? Это значит покончить с нами раз и навсегда, то есть они намерены перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния», — сказал Путин.

Он отметил, что российская сторона будет соответствующим образом реагировать на это, поскольку «речь идёт уже о существовании нашей страны».

Впоследствии Путин неоднократно возвращался к вопросу о позиции России в украинском конфликте и намерениях Запада.

Выступая на церемонии вручения государственных наград в мае 2023 года, президент упомянул, что часто звучат заявления о якобы начале войны Россией. Путин подчеркнул, что это утверждение не соответствует действительности.

«Россия с помощью специальной военной операции пытается прекратить эту войну, которую ведут против нас, против нашего народа, часть которого в силу исторической несправедливости оказалась за границами исторического российского государства», — сказал Путин.

Позднее, выступая в августе с обращением к участникам и гостям XI Московской конференции по международной безопасности, президент высказался о событиях на Украине, отметив, что Запад «подливает масла в огонь».

«Вкачивая в неонацистский режим миллиарды долларов, снабжая его техникой, вооружениями, боеприпасами, направляя своих военных советников и наёмников, делается всё, чтобы ещё больше разжечь конфликт, втянуть в него другие государства», — сказал он.

В этой связи президент отметил, что снизить конфронтацию на глобальном и региональном уровнях, нейтрализовать вызовы и риски, укрепить доверие между государствами и открыть широкие возможности для их развития можно, лишь объединив усилия мирового сообщества.