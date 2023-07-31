«Болевая точка Белого дома»: в Совфеде заявили о возможных попытках США обострить ситуацию на Украине в 2024 году

США могут пойти на обострение ситуации на Украине на фоне выборов президента в 2024 году, считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв. По его словам, Вашингтон готов пойти на такой шаг, если это потребуется одному из кандидатов для получения поддержки американских избирателей. В подобных условиях непредсказуемость в политике Соединённых Штатов будет только нарастать, считает сенатор. По мнению аналитиков, Белый дом может прибегнуть к эскалации конфликта, чтобы добиться результатов, которые можно было бы представить общественному мнению в качестве победы Киева.

Вашингтон может пойти на эскалацию украинского конфликта в 2024 году, если это будет нужно для получения поддержки избирателей во время президентских выборов в США, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв в интервью «Аргументам и Фактам».

«Это очень опасная ситуация, потому что американцы без стеснения используют внешнюю политику в интересах своей межпартийной борьбы. Если той или иной партии потребуется ради получения дополнительных голосов на выборах усилить эскалацию на украинском направлении, они это сделают. Так что тот факт, что президентская кампания в США, её кульминация приходится на 2024 год, может оказаться очень неудачным, если не роковым обстоятельством», — сказал сенатор.

По его мнению, с приближением даты выборов непредсказуемость в политике США будет только нарастать.

«Я не могу утверждать, что обострение обязательно будет, но такой риск существует, для меня это очевидно. Непредсказуемость поведения американцев будет возрастать, хвост снова может начать вилять собакой», — отметил Косачёв.

При этом политик полагает, что поставка Украине самолётов F-16 и дальнобойных ракет повысит риск начала ядерного конфликта.

«Американцы хотя бы из чувства самосохранения должны отдавать себе отчёт в том, что нанести военное поражение ядерной державе, которой является Россия, по определению невозможно. А эскалация военных действий с применением всё более тяжёлых видов вооружений с большей дальностью, с большей поражающей способностью приведёт только к тому, что риск применения ядерного оружия будет возрастать. Пока, к счастью, мы к этому порогу вплотную не подошли. Но опасность приближения к нему существует», — заключил Косачёв.

Споры об Украине

Как напоминают эксперты, в США уже определился ряд ключевых кандидатов на президентских выборах, которые состоятся 5 ноября 2024 года. И между этими политиками нередко вспыхивает заочная полемика по поводу украинского вопроса.

Так, республиканец Дональд Трамп, объявивший об участии в выборах, заявил в марте этого года, что боевые действия на Украине рискуют вылиться в «мировую ядерную войну», если они не будут прекращены в течение ближайших полутора лет. По словам Трампа, угроза третьей мировой войны возникает из-за «идиотов, которые сами не знают, что делают».

«Это просто безобразие, а всё дело в том, что у нас сидят люди, которые не понимают, что творят, — заявил экс-президент. — Но если это не решится, я сам всё решу за 24 часа и с Зеленским, и с Путиным».

Дональд Трамп, Рон Десантис, Никки Хейли

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В июле Трамп обратился к конгрессу с призывом прекратить финансовую поддержку Украины на время, пока федеральные ведомства не проведут расследование в отношении Джо Байдена и его сына Хантера.

Ещё один кандидат-республиканец, губернатор Флориды Рон Десантис, также скептически относится к роли США в украинском кризисе. По его мнению, участие Вашингтона в этом конфликте не отвечает национальным интересам страны. Он уверен, что неограниченное финансирование этого конфликта администрацией Байдена «столь долго, сколько потребуется», без каких-либо определённых целей или подотчётности, отвлекает от решения самых насущных проблем Соединённых Штатов.

В свою очередь, претендующий на высший пост в стране предприниматель-республиканец Вивек Рамасвами предложил собственный план по прекращению конфликта на Украине. Его инициатива, в частности, предполагает отказ Киева от претензий на ряд территорий и сворачивание Вашингтоном поддержки Украины. В обмен Рамасвами ожидает от Москвы уступок по другим вопросам, среди которых прекращение сотрудничества с Пекином и возвращение к исполнению ДСНВ.

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Иной точки зрения придерживается экс-постпред США при ООН Никки Хейли, которая также планирует баллотироваться на пост президента от Республиканской партии. Она выступает за скорейшее принятие Украины в НАТО и считает позицию Байдена по этому вопросу недостаточно решительной. Кроме того, Хейли назвала конфликт на Украине «войной за свободу», которую США должны выиграть.

Точку зрения Хейли в той или иной степени поддерживают кандидаты-республиканцы Крис Кристи (экс-губернатор Нью-Джерси), Майк Пенс (бывший вице-президент при Трампе), Тим Скотт (сенатор от Южной Каролины) и Даг Бёргам (губернатор Северной Дакоты).

Среди кандидатов от Демпартии мнения по поводу Украины тоже разделились. Как отмечают эксперты, нынешний президент США Джо Байден во многом стоит у истоков украинского кризиса. Именно при активном участии администрации Барака Обамы, в которой Байден занимал пост вице-президента, на Украине был совершён государственный переворот в 2014 году, после чего при поддержке Вашингтона Киев начал карательную операцию против Донбасса.

Придя к власти в 2021 году, Байден активизировал поддержку Киева. За время работы его администрации военная помощь США Украине достигла рекордных $43,7 млрд.

На данный момент Белый дом не проявляет желания пересмотреть свою политику в отношении украинского кризиса. Наоборот, как заявил в июле помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, Вашингтон готов идти на риски в вопросе поставок вооружений Киеву.

В свою очередь, соперник Байдена на предстоящих праймериз адвокат Роберт Кеннеди — младший считает, что роль Соединённых Штатов в конфликте на Украине «ужасна для украинского народа».

Джо Байден, Роберт Кеннеди — младший, Марианна Уильямсон

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«Мы упустили много-много возможностей мирно урегулировать этот конфликт, — сказал он в интервью NewsNation. — Я думаю, что то, как мы ведём этот конфликт, плохо… ужасно для украинского народа».

По его словам, Америка превратила Украину в «пешку» в опосредованном конфликте между Россией и Соединёнными Штатами.

«Нам сказали, что это гуманитарное мероприятие. Но когда президента Байдена спросили, почему мы там, он сказал, что ради смены режима Владимира Путина», — заявил Кеннеди.

Третий кандидат от демократов — писательница Марианна Уильямсон — хоть и критикует милитаризацию внешней политики США, тем не менее выступает за продолжение военной помощи Украине.

«Форма политического самоубийства»

По мнению аналитиков, Белый дом заинтересован в том, чтобы снять украинскую тему с повестки выборов 2024 года. Однако сделать это демократы надеются, переломив ход конфликта в свою пользу и прекратив тем самым споры о целесообразности поддержки Украины, утверждают специалисты.

«Администрация Байдена заинтересована в том, чтобы снять влияние украинского фактора на американскую внутреннюю политику. Для этого Белому дому необходимо достичь на этом направлении такого результата, который можно было бы продать общественному мнению как победу киевского режима. Причём достичь этого необходимо уже к концу 2023 года, максимум в январе-феврале 2024 года», — пояснил в разговоре с RT профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

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По его мнению, в условиях, когда «Дональд Трамп в своей предвыборной кампании выбрал украинскую тему в качестве главной болевой точки Белого дома, по которой он намерен бить, Байден обречён на то, чтобы идти в конфликте на Украине по нарастающей».

Стоит отметить, что ряд экспертов на Западе, наоборот, считают, что в свете приближающихся выборов Вашингтон готовится к мирным переговорам по Украине. Такую точку зрения, в частности, выразил обозреватель газеты The Telegraph Ричард Кемп. Однако Дмитрий Евстафьев полагает, что США не пойдут на какую-либо форму приостановки конфликта в условиях военных неудач киевского режима.

«Белый дом может пойти на паузу в конфликте на фоне укрепления киевского режима, но не в условиях поражений ВСУ. Если сделать паузу на нисходящей линии, то это только усилит давление на администрацию Байдена со стороны оппонентов», — считает Дмитрий Евстафьев.

Политолог добавил, что «такая пауза была приемлема для США до начала разрекламированного контрнаступления», но не теперь.

«До наступления ВСУ Белому дому удалось бы представить ситуацию на Украине как некий успех. Но замораживать конфликт сейчас, на фоне огромного количества видеосвидетельств катастрофических последствий наступления ВСУ, было бы формой политического самоубийства для администрации Байдена», — констатировал Евстафьев.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что власти США пока не определились со своей стратегией в отношении Украины в избирательный период.

«Базовая схема на 2024 год у демократов изначально состояла в следующем: они хотели добиться успеха при наступлении ВСУ и после этого попытаться заставить Россию сдать свои позиции. Однако Белый дом пока не определился с тем, как он будет действовать в случае неуспеха этого плана. Месяца полтора или два они ещё будут пытаться атаковать на Украине, пока те ресурсы, которые они накопили, не исчерпаются. Но потом им нужно будет переключаться на другой вариант», — заявил политолог в беседе с RT.

Таким альтернативным вариантом для Белого дома могла бы стать заморозка конфликта, отметил аналитик. Эксперт не исключил, что США попытаются установить некую линию разграничения, сохраняющую статус-кво. Возможно, что предложат некий вариант прекращения огня, скорее всего, на временной основе, чтобы не мешать выборам.

«Но нет никаких гарантий, что такая приостановка реализуема. Поэтому ситуация остаётся для Вашингтона неопределённой, и говорить о том, какой будет политика США на 2024 год, преждевременно. Слишком много факторов, от которых будут зависеть действия Белого дома, ещё не определены», — заключил Владимир Брутер.