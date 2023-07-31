Сенатор Косачёв заявил о рисках эскалации на Украине из-за выборов президента США
- РИА Новости
«Я не могу утверждать, что обострение обязательно будет, но такой риск существует, для меня это очевидно. Непредсказуемость поведения американцев будет возрастать, хвост снова может начать вилять собакой», — цитирует его РИА Новости.
По словам сенатора, если какой-то из партий нужно будет усилить эскалацию для дополнительных голосов, они пойдут на это.
Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп заявил о намерении сказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «хватит».
Также Трамп выступил против решения Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы.