Сенатор Косачёв заявил о рисках эскалации на Украине из-за выборов президента США

Из-за президентских выборов в США в 2024 году есть риск эскалации на Украине, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

«Я не могу утверждать, что обострение обязательно будет, но такой риск существует, для меня это очевидно. Непредсказуемость поведения американцев будет возрастать, хвост снова может начать вилять собакой», — цитирует его РИА Новости.

По словам сенатора, если какой-то из партий нужно будет усилить эскалацию для дополнительных голосов, они пойдут на это.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп заявил о намерении сказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «хватит».

Также Трамп выступил против решения Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы.