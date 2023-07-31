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Сенатор Косачёв заявил о рисках эскалации на Украине из-за выборов президента США

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Из-за президентских выборов в США в 2024 году есть риск эскалации на Украине, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.
Сенатор Косачёв заявил о рисках эскалации на Украине из-за выборов президента США
  • РИА Новости

«Я не могу утверждать, что обострение обязательно будет, но такой риск существует, для меня это очевидно. Непредсказуемость поведения американцев будет возрастать, хвост снова может начать вилять собакой», — цитирует его РИА Новости.

По словам сенатора, если какой-то из партий нужно будет усилить эскалацию для дополнительных голосов, они пойдут на это.

Ранее сообщалось, что экс-президент США Дональд Трамп заявил о намерении сказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «хватит».

Также Трамп выступил против решения Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы.

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