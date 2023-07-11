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Трамп выступил против решения Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы

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Экс-президент США Дональд Трамп выступает против передачи Украине американских кассетных боеприпасов.
Трамп выступил против решения Байдена поставить Украине кассетные боеприпасы
  • Gettyimages.ru

Заявление политика распространила его пресс-служба.

«Джо Байдену не следует всё больше приближать нас к третьей мировой войне за счёт поставок кассетных боеприпасов Украине, он должен пытаться остановить войну и прекратить ужасные смерти и разрушения, вызванные некомпетентной администрацией», — заявил Трамп.

Поставка кассетных боеприпасов означает, что США испытывают дефицит обычных снарядов, подчеркнул он.

Ранее американский президент Джо Байден заявил, что принял рекомендацию Пентагона поставить украинской армии кассетные боеприпасы.

Министр обороны России Сергей Шойгу после этого отметил, что в случае поставки кассетных боеприпасов на Украину российские вооружённые силы будут вынуждены использовать аналогичные средства поражения против украинской армии.

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